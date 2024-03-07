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2024-03-07 09:00:00

泰峯示範單位｜468呎兩房有得睇！開放式廚房巧妙設計 實用與美感兼備(多圖有片)

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泰峯示範單位｜468呎兩房有得睇！開放式廚房巧妙設計 實用與美感兼備(多圖有片)

泰峯示範單位｜468呎兩房有得睇！開放式廚房巧妙設計 實用與美感兼備(多圖有片)

由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」設有4個示範單位，包括1個經改動及3個無改動示範單位，戶型為一房及兩房。當中經改動示範單位以第1B19F室為藍本搭建，實用面積468方呎，可享內園美景外，更可享鄰近一帶青蔥翠巒及球場三重景致。

兩房經改動示範單位─第1B19F

單位屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積468方呎，另設22方呎露台及16方呎工作平台，層與層之間高度達3.15米，空間感充足。客廳及飯廳方正實用，單位以簡約雅致為主調，設計師以木色面作基礎加上特色油漆牆身及以特色圖案地板，打造出淡雅奶油白色牆身、淺木色地板及背景牆，和滲光特色電視牆，令單位倍添簡潔高雅。

單位採開放式廚房設計，功能齊備。設計團隊更巧妙地融合開放式廚房的櫥櫃與餐枱，一物兩用，並配合特製輕元素設計傢俬及裝飾燈，實用性與美感兼備。

單位廳房同向，可同享內園美景，鄰近一帶青蔥翠巒景色及戶外球場三重景致。主人睡房設有偌大窗戶，可把室外綠化景致帶入室內。主人睡房空間十足，可擺放雙人床及衣櫃，仍有不少活動空間；睡房1亦設有大型窗戶，一面牆身以木系條子製作成特色牆，別具清新風格。

泰峯示範單位｜1B19F室經改動兩房

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兩房無改動示範單位─第1B19F

單位屬兩房連開放式廚房間隔，大廳長逾3米、闊約2.6米，方正實用；大廳外接落地鋁框玻璃趟門連接露台，有助室內採光及通風。單位設計廳房同向，可同享內園美景，鄰近一帶青蔥翠巒景色及戶外球場三重景致。

開放式廚房選用不少國際品牌配備，包括Miele電磁爐、蒸焗爐、嵌入式雪櫃連冰箱及纖巧型抽油煙機，以及配備西門子嵌入式洗衣乾衣機。

浴室採明廁設計，浴缸並選用國際知名品牌Hansgrohe洗手盆水龍頭及花灑套裝、TOTO坐廁、URAVIT洗手盆及Panasonic換氣暖風機。另外，大門採用LOCKLY智能電子門鎖，設有3D指紋認証、專利PinGenie防窺視電子觸控屏幕及智能門鈴等多項功能。

泰峯示範單位｜1B19F室無改動兩房

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「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。

即睇九龍灣泰峯最新資訊 (House730)

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