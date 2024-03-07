泰峯示範單位｜468呎兩房有得睇！開放式廚房巧妙設計 實用與美感兼備(多圖有片)

由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」設有4個示範單位，包括1個經改動及3個無改動示範單位，戶型為一房及兩房。當中經改動示範單位以第1B座19樓F室為藍本搭建，實用面積468方呎，可享內園美景外，更可享鄰近一帶青蔥翠巒及球場三重景致。

兩房經改動示範單位─第 1B 座 19 樓 F 室

單位屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積468方呎，另設22方呎露台及16方呎工作平台，層與層之間高度達3.15米，空間感充足。客廳及飯廳方正實用，單位以簡約雅致為主調，設計師以木色面作基礎加上特色油漆牆身及以特色圖案地板，打造出淡雅奶油白色牆身、淺木色地板及背景牆，和滲光特色電視牆，令單位倍添簡潔高雅。

單位採開放式廚房設計，功能齊備。設計團隊更巧妙地融合開放式廚房的櫥櫃與餐枱，一物兩用，並配合特製輕元素設計傢俬及裝飾燈，實用性與美感兼備。

單位廳房同向，可同享內園美景，鄰近一帶青蔥翠巒景色及戶外球場三重景致。主人睡房設有偌大窗戶，可把室外綠化景致帶入室內。主人睡房空間十足，可擺放雙人床及衣櫃，仍有不少活動空間；睡房1亦設有大型窗戶，一面牆身以木系條子製作成特色牆，別具清新風格。