熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-07 17:15:07

泰峯開價｜中原陳永傑：料首批必定「一Q清枱」 上調3月一手成交宗數預測

分享：
泰峯開價｜中原陳永傑：料首批必定「一Q清枱」 上調3月一手成交宗數預測

陳永傑表示，「泰峯」屬財案撤辣後首個開價全新盤，料發展商希望收宣傳之效。(鍾式明攝)

由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」周四(7)公布首張價單，涉及168伙，提供最高23%折扣，單位折實售價由372.7萬元起，折實平均呎價14,808元，打破去年8月油塘「親海駅II」首批折實平均呎價14,997元紀錄，見九龍市區約7年半新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目屬財案撤辣後首個開價全新盤，料發展商希望收宣傳之效，並以九龍市區7年半新低呎價推出首批單位，料首批必定「一Q清枱」，重現2021年當時大圍「柏傲莊」火爆場面。他估計，由於項目開價吸引，料買家中佔約三成為投資者。

維持上半年樓價升5%預測

陳永傑指，自撤辣後，物業市場所有限制解除，新盤市場可謂百花齊放，由中小型至豪宅均錄不俗銷情，雖然大手客入市情況重臨，但大部分是將過往累積財富重新投入樓市，炒賣意欲不高。他續指，3月份首6天一手成交錄得約870宗，故調升本月一手成交宗數，由原來的1,500宗上調至3,000宗，有望創20169月後、7年半新高。雖然成交量現「小陽春」，但市場囤積逾2萬伙貨尾單位仍有待消化，而預計今年落成量亦創新高，料今年樓價只錄輕微升幅，維持上半年升約5%的預測。

Ad Block
泰峯開價｜首推168伙最平372萬 折實均呎14808元見九龍區逾7年低 泰峯開價｜首推168伙最平372萬 折實均呎14808元見九龍區逾7年低 泰峯開價｜首推168伙最平372萬 折實均呎14808元見九龍區逾7年低

開價低同區對上全新盤逾三成

參考東九龍對上一個全新盤為「啟德海灣1」，於去年10月首推208伙折實平均呎價19,798元，相比之下「泰峯」首批低約25.2%。至於九龍灣對上一個全新盤為恒隆地產(101)「皓日」，202112月首推100伙折實平均呎價21,548元，相比之下「泰峯」首批更大幅低約31.3%

「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受