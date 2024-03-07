泰峯開價｜中原陳永傑：料首批必定「一Q清枱」 上調3月一手成交宗數預測

維持上半年樓價升 5% 預測

陳永傑指，自撤辣後，物業市場所有限制解除，新盤市場可謂百花齊放，由中小型至豪宅均錄不俗銷情，雖然大手客入市情況重臨，但大部分是將過往累積財富重新投入樓市，炒賣意欲不高。他續指，3月份首6天一手成交錄得約870宗，故調升本月一手成交宗數，由原來的1,500宗上調至3,000宗，有望創2016年9月後、7年半新高。雖然成交量現「小陽春」，但市場囤積逾2萬伙貨尾單位仍有待消化，而預計今年落成量亦創新高，料今年樓價只錄輕微升幅，維持上半年升約5%的預測。