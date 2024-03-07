泰峯開價｜首推168伙最平372萬 折實均呎14808元見九龍區逾7年低

參考東九龍對上一個全新盤為「啟德海灣1」，於去年10月首推208伙折實平均呎價19,798元，相比之下「泰峯」首批低約25.2%。至於九龍灣對上一個全新盤為恒隆地產(101)「皓日」，2021年12月首推100伙折實平均呎價21,548元，相比之下「泰峯」首批更大幅低約31.3%。

由王新興集團發展的九龍灣新盤「泰峯」周四(7日)公布首張價單，涉及168伙，提供最高23%折扣，單位折實售價由372.7萬元起，折實平均呎價14,808元，打破去年8月油塘「親海駅II」首批折實平均呎價14,997元紀錄，見九龍市區約7年半新低。

「東九龍震撼價」 提供最高23%折扣

王新興集團銷售總監陳芷湄以「東九龍震撼價」形容首張價單，提供5種付款計劃，折扣率介乎14%至23%。168伙戶型包括18伙開放式、39伙一房、38伙兩房連開放式廚房，以及73伙兩房連梗廚單位，實用面積介乎278至561方呎。以最高23%折扣計算，單位折實售價由372.7萬至888.9萬元，折實呎價介乎12,979元至16,161元。

最低售價單位為2A座6樓E室，實用面積278方呎，開放式間隔，以最高折扣23%計算，折實售價372.7萬元，折實呎價約13,406元。最低呎價單位為2A座5樓A室，實用面積514方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價667.1萬元，折實呎價約12,979元。