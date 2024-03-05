海茵莊園撤辣後累沽61伙 利嘉閣特設置業優惠贈買家 總值65萬元｜將軍澳新盤

陳淑芳指，撤辣後帶動一手成交量，相信樓價走勢平穩向上，料全年有約5%的升幅。有見市況向好，她透露集團加快部署西半山高街精品豪宅項目銷售步伐，最快年中以樓花形式推出，提供約110伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，預計關鍵日期為2025年；強調集團會按市況定價。

九建(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，項目於上周三(2月28日)撤辣後迄今累沽61伙，主要是開放式及一房單位，套現約3.2億元，佔約一半買家為投資者。她認為，項目已屆現樓、入場銀碼細，以及租金回報高，吸引買家入市。

樓市全面撤辣後，一手氣氛轉旺，發展商積極推貨應市。九龍建業(034)將軍澳「海茵莊園」上載全新銷售安排，將於周五(8日)以先到先得形式發售33伙。

指定單位買家可獲最多6.5萬元家電禮券

利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別為「海茵莊園」買家呈獻全新置業優惠。由即日起至本月31日期間，首10名經該行購入「海茵莊園」指定單位的買家，即可獲贈「優質家庭電器禮券」，每個優惠名額價值介乎35,000元至65,000元，按單位戶型分類(開放式單位買家可獲35,000元、一房單位買家可獲47,000元、兩房單位買家可獲65,000元)，優惠合共總值最高達650,000元。

利嘉閣地產九龍區董事徐志華說，「海茵莊園」戶型多元化，能迎合市場不同類型的買家需求，且毗鄰港鐵康城站，交通網絡四通八達，加上將軍澳康城是近年本港銳意發展的地區，配套日臻完善，未來升值潛力無限；因此，項目備受不少中產人士、分支家庭、投資者，以及新落戶本港的外來人才所追捧。