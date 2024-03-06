澄天受惠撤辣 兩日售出3伙兩房戶 吸金逾2000萬｜新盤成交

受惠於撤辣效應，英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」接連錄得新成交，周二及周三(5及6日)共沽出3伙兩房戶，成交價由680.39萬至711.6萬元，成交呎價介乎17,010元至17,790元，合共套現逾2,000萬元。
發展商指，當中兩位買家均為從事金融行業的非永久性居民，看好南區未來發展潛力，並可申請九成按揭置業上會更輕鬆，故買入兩房單位。
是次售出單位包括9樓C室，屬實用面積400方呎兩房戶，成交價687.04萬元，呎價17,176元，買家選用「專才港島南置業付款計劃」入市；另9樓D室成交價為680.39萬元，同屬實用面積400方呎兩房戶，呎價17,010元，買家選用「180天 「天天向上」 即供付款計劃」購入單位。
投資者以公司名義入市收租
此外，項目亦吸引投資者以公司名義購入一個兩房單位作收租用途，單位為15樓D室，實用面積400方呎，成交價711.6萬元，呎價17,790元；買家選用「天天向上」建築期付款計劃入市。
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。示範單位設於灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓，周一至周日上午11時至晚上8時開放，設兩個無改動示範單位供準買家參觀查詢。