細價樓交投活躍 粉嶺上水區本月暫錄約25宗買賣｜二手市況

粉嶺牽晴間3月暫錄6宗買賣 兩房506.8萬沽
細價樓在撤辣後交投不斷。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，撤辣令部分買家置業成本下降，粉嶺上水區本月至今暫錄約25宗二手成交，其中牽晴間佔約6宗，屋苑最新錄1座中層B室，單位建築面積606方呎，實用面積441方呎，屬兩房間隔，業主放盤時開價約518萬元，最終獲用家以506.8萬元成交，實用平均呎價11,492元。據了解，原業主於1999年以175.5萬元購入上址，持貨25年，是次沽出單位獲利約331.3萬元離場，單位升值約1.9倍。
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上水蔚翠花園錄本月首宗 換樓客585萬購三房
另外，中原地產上水龍豐分行副區域營業經理賴作智表示，樓市全面撤辣，料後市向好，部分買家加快入市速度，令近期整體二手交投量急升。上水蔚翠花園剛錄本月首宗成交，分行最新錄4座高層A室，單位建築面積826方呎，實用面積716方呎，採三房間隔，最初放盤時開價約730萬元，放盤已約一年半，近日終以585萬元沽出，平均實用呎價8,170元，累減145萬元。
22年升值420萬
他指出，新買家為同區換樓客，已睇樓數月，見政府新政策實施後交投暢旺，加上議價後感價錢合理便入市。據悉，原業主於2002年以165萬元購入物業，持貨22年，現帳面大賺約420萬元或升值約255%。
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