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地產
2024-03-07 11:51:43

華懋東京街項目獲批預售涉198伙 新地十四鄉重新申請｜新盤動態

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華懋東京街項目獲批預售涉198伙 新地十四鄉重新申請｜新盤動態

華懋東京街項目獲批預售涉198伙 新地十四鄉重新申請｜新盤動態

地政總署公布，2月份有一個項目獲批預售，為華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣東京街項目，提供198伙，預計關鍵日期為2025618日。

華懋集團銷售總監封海倫表示，長沙灣東京街項目是香港首個以「組裝合成建築法(MIC)」建成的私人住宅。項目前期銷售工作已準備就緒，集團計劃在今年下半年於項目取得入伙紙後以現樓形式進行銷售。據悉，項目戶型主打一房及兩房，基座設有商場。

萬泰大埔滘項目申預售 提供135

另外，上月共有3個項目申請預售，打破1月份「零申請」局面，當中只有萬泰集團大埔滘大埔公路住宅項目屬新申請，涉及135伙，預計關鍵日期為今年630日，樓花期僅約3個月。資料顯示，田北俊旗下的萬泰集團於20167月以11.82億元奪得上述地皮，地皮面積約29.85萬方呎，以最高可建樓面面積約25.97萬方呎計算，每方呎樓面地價約4,551元。

華懋東京街項目獲批預售涉198伙 新地十四鄉重新申請｜新盤動態

新地旗下西貢十四鄉項目第1A(2)期及1B期，於上月重新入紙，兩期分別提供781伙及794伙。(資料圖片)

至於1月份撤回預售申請的新鴻基地產(016)西貢十四鄉項目第1A(2)期及1B期，於上月重新入紙，兩期分別提供781伙及794伙，預計關鍵日期同為202559日。新地副董事總經理雷霆表示，項目第1期預計今年第四季推售。

截至2月底，待批預售項目共有21個，涉及9,229伙，較1月底的7,717伙，增加約19.6%

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