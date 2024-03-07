葵涌商場近1.9萬呎連鐵約放售 意向價1.28億 回報料逾5厘｜商舖市況

財政預算案公布放寬按揭成數，帶動本港樓市氣氛轉好，住宅市場交投暢旺，一手住宅紅盤大賣，而非住宅市場投資氣氛亦見受惠。最近新世界成功出售荃灣愉景新城商場及停車場予華懋集團，作價約40.2億元，刺激市場氣氛回暖。近日有業主趁勢放售葵涌葵英大廈商場部分鐵約樓面，項目意向價約1.28億元。
老人院每月約55萬承租 回報逾5厘
中原(工商舖)工商部分區營業董事黎紹賢表示，上述獨家代理項目位於葵涌石文徑1至5號葵英大廈，放售項目包括地庫、一樓至三樓商場部分，總面積共約18,800方呎，意向價約1.28億元，平均呎價約6,808元。商場現由老人院舍承租，每月租金約55萬元，買家可享回報高達5.1厘。據了解，原業主於2016至2017年分別購入該項目樓面，涉及總金額約8,300萬元。他又指，該大廈位處民生旺段，距離港鐵葵興站約10分鐘步程，毗鄰石籬街市及石籬商場等消費熱點，另外亦鄰近石籬邨、怡峰苑等住宅物業，為目前市場上罕有放售的大面積民生商用物業，新買家除可租予老人院舍作長線收租外，亦可因應市況而把物業作零售及餐飲用途，屬不俗的投資選擇。
民生區商舖概念樓面 回報穩受追捧
中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，民生區具商舖概念的大型樓面，因租金回報穩定而受追捧，加上老人院舍租期較長，一般較受長線投資者歡迎。同時，隨著近年零售舖位物業價格由高位回落，故吸引不少財團出手入市，而近期新界西商場及大型項目屢獲承接，其中華潤旗下華潤隆地上月斥資約3.1億元，向資深投資者羅守輝買入葵芳KF88葵芳匯商舖，料可享約6.07厘租金回報率。
另外，新世界發展亦以40.2億元，把旗下的荃灣愉景新城商場及停車場出售予華懋集團，屬於2017年後最大宗單一商用物業成交紀錄。近期地產市道利好消息不絕，不少財團看好大型樓面項目需求，且民生區項目租金回報相對吸引，預料此類型物業會繼續受青睞。
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