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地產
2024-03-06 19:15:00

辣招全撤增信心 成交量現小陽春 中原十大屋苑一周錄110宗 按周急升近2.8倍

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中原地產十大屋苑於撤辣後暫錄110宗成交，較撤辣前一星期僅錄29宗，急增近2.8倍。(資料圖片)

中原地產十大屋苑於撤辣後暫錄110宗成交，較撤辣前一星期僅錄29宗，急增近2.8倍。(資料圖片)

中原地產十大屋苑於撤辣後暫錄得110宗成交，較撤辣前一星期29宗急增近2.8倍。除了康怡花園交投平穩外，其餘9個屋苑交投量均錄得明顯升幅，當中以嘉湖山莊表現最亮麗，由4宗急彈至27宗，按周升幅達5.8倍。

全月或錄逾400宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市全面撤辣一星期，整體交投氣氛即時轉好，過去一星期市場錄得逾800宗一手新盤成交，二手亦同樣錄得反彈交投量，反映積壓多時的購買力正全面釋放，而且成交面廣，各類物業均有捧場客，成交量小陽春已出現，市場正回歸正常流通量。若以中原十大屋苑一周錄110宗成交作推算，全月有機會錄逾400宗買賣，創2021年5月414宗後34個月新高。

嘉湖山莊價量齊升

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，全面撤辣令買家對樓市前景回復信心，買家為免錯過低位入市時機，紛紛加速尋寶入市，如此同時亦有不少業主開始收窄議價空間。他續稱，天水圍嘉湖山莊於撤辣後短短一星期已錄27宗成交，較對上一星期錄4宗急升5.8倍，實用平均呎價約8,549元水平，較上月平均呎價升約11.2%，料本月交投價量齊升。

 中原十大屋苑撤辣一周成交變化

地區

屋苑

撤辣後一周(28/2-5/3)

成交量/

按周升跌幅

撤辣前一周(21/2-27/2)

成交量/

按周升跌幅

最新平均實用

呎價(元)/升跌幅

香港

太古城

10(-)

0

15364(-)

康怡花園

3(無升跌)

3

12755(-4.6%)

海怡半島

7(+250%)

2

13188(+1.4%)

九龍

美孚新邨

13(+116.7%)

6

9517(-1.2%)

麗港城

11(+450%)

2

11903(+6.6%)

黃埔花園

10(+233.3%)

3

12425(+1.3%)

新都城

6(+500%)

1

13663(+15.3%)

新界

沙田第一城

18(+157%)

7

12743 (+1.1%)

嘉湖山莊

27(+580%)

4

8549 (+11.2%)

映灣園

5(+400%)

1

10033 (+3.6%)

 

合計

110(+279.3%)

29

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


綜合市場成交數據

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