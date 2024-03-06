撤辣後整體樓市交投氣氛向好，之前觀望的買家紛紛加速入市。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月至今暫錄約13宗二手成交，明顯較上月同期增加，其中迎海佔約1宗，屋苑最新錄得4期迎海‧駿岸8座中層E室易手，單位實用面積496方呎，採兩房連儲物房間隔，原來開價約740萬元放售，議價後以728萬元沽出，實用平均呎價14,677元。據了解，新買家為用家，而原業主於2015年以736萬元購入單位，持貨9年轉手，現帳面微蝕約8萬元，惟計及使費，料實際損手約逾40萬元離場。
即睇馬鞍山迎海．駿岸放盤(HOUSE730)
迎海‧駿岸兩房728萬沽 原業主持貨9年 帳輸8萬及使費走｜二手蝕讓
撤辣後整體樓市交投氣氛向好，之前觀望的買家紛紛加速入市。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月至今暫錄約13宗二手成交，明顯較上月同期增加，其中迎海佔約1宗，屋苑最新錄得4期迎海‧駿岸8座中層E室易手，單位實用面積496方呎，採兩房連儲物房間隔，原來開價約740萬元放售，議價後以728萬元沽出，實用平均呎價14,677元。據了解，新買家為用家，而原業主於2015年以736萬元購入單位，持貨9年轉手，現帳面微蝕約8萬元，惟計及使費，料實際損手約逾40萬元離場。