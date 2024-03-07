鐵路盤業主視撤辣成為「逃生門」 普遍損手7位數(有相睇)｜二手蝕讓

《財政預算案》公布樓市全面撤辣後，二手交投氣氛轉旺，有業主即時反價，甚至封盤，希望善價而沽。不過，亦有部分業主視為止蝕「逃生門」，加快放售物業套現。近日市場連環錄得鐵路盤蝕讓個案，業主普遍損手達到「7位數」水平。
市場消息指，奧運站浪澄灣1座低層A室，實用面積約841方呎，三房間隔，享海景。原開價1,700萬元，最後累減150萬元或約8.8%，至1,550萬元沽出，呎價約18,430元。新買家為區內換樓客，見價錢符合預算決定入市。原業主於2017年以1,683.9萬元購入單位，持貨約7年，是次轉手帳面虧損133.9萬元，物業期內貶值近8%。
新港城三房3年蒸發120萬
至於馬鞍山新港城本月首7日累錄2宗買賣，據報屋苑C座高層5室，實用面積約513方呎，三房間隔。原以710萬元放售，最後獲區內分支家庭議價40萬元或約5.6%，以670萬元成交，呎價約13,060元。據悉，原業主於2021年以790萬元入市，持貨約3年，現轉手帳面損失120萬元，物業期內蒸發約15.2%。
美孚新邨三房呎售11170元
藍籌屋苑荔枝角美孚新邨交投亦轉旺，惟仍有業主損手離場。據區內代理表示，屋苑本月首7天已錄得10宗買賣，包括6期蘭秀道21號高層A室，實用面積約701方呎，三房套間隔，享開揚山景。去年11月以900萬元放盤，最後累減117萬元或13%，至783萬元易主，呎價約11,170元。原業主於2017年以約850萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面貶值67萬元或近8%離場。
沙田第一城5日速錄14宗成交
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，藍籌屋苑沙田第一城本月短短5天錄得約14宗成交，快貼近上月全月錄約17宗成交，實用平均呎價約12,743元水平。屋苑最新錄得38座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔。原開價約460萬元，日前議價後以430萬元易手，累減約30萬元或6.5%，呎價約15,141元。
據了解，新買家為用家，見單位價錢合理，即把握機會入市單位自住。原業主於2017年以470萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面虧損40萬元，物業期內蝕約8.5%。
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