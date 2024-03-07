鐵路盤業主視撤辣成為「逃生門」 普遍損手7位數(有相睇)｜二手蝕讓

《財政預算案》公布樓市全面撤辣後，二手交投氣氛轉旺，有業主即時反價，甚至封盤，希望善價而沽。不過，亦有部分業主視為止蝕「逃生門」，加快放售物業套現。近日市場連環錄得鐵路盤蝕讓個案，業主普遍損手達到「7位數」水平。

市場消息指，奧運站浪澄灣1座低層A室，實用面積約841方呎，三房間隔，享海景。原開價1,700萬元，最後累減150萬元或約8.8%，至1,550萬元沽出，呎價約18,430元。新買家為區內換樓客，見價錢符合預算決定入市。原業主於2017年以1,683.9萬元購入單位，持貨約7年，是次轉手帳面虧損133.9萬元，物業期內貶值近8%。