撤辣後，置業成本及投資者入市成本下降，令整體交投暢旺。中原地產泓都分行經理董通表示，分行最新促成上環康威花園買賣成交，單位為A座高層2室，實用面積418方呎，屬兩房間隔，座向東北，享開揚海景。單位原先以690萬元放售，但因有租約，不能睇樓，業主遂同意減價70萬元，最終以620萬元連租約易手，平均實用呎價14,833元。據了解，新買家為長線投資者，並非香港永久居民，見政府撤辣，樓價回落，於是趁低吸納上址作收租之用。原業主則於2011年以486萬元購入單位，持貨13年，現沽出帳面獲利134萬元，單位期間升值27.6%。
即睇上環康威花園放盤(HOUSE730)
非港人投資者趁低吸納 620萬連租約購上環康威花園海景兩房收租｜二手樓成交
撤辣後，置業成本及投資者入市成本下降，令整體交投暢旺。中原地產泓都分行經理董通表示，分行最新促成上環康威花園買賣成交，單位為A座高層2室，實用面積418方呎，屬兩房間隔，座向東北，享開揚海景。單位原先以690萬元放售，但因有租約，不能睇樓，業主遂同意減價70萬元，最終以620萬元連租約易手，平均實用呎價14,833元。據了解，新買家為長線投資者，並非香港永久居民，見政府撤辣，樓價回落，於是趁低吸納上址作收租之用。原業主則於2011年以486萬元購入單位，持貨13年，現沽出帳面獲利134萬元，單位期間升值27.6%。