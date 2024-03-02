5屋苑錄3萬元以上租賃成交 最大逾1300呎兼享全海景｜租賃市況

王勤學透露，租客為家庭客，見屋苑環境舒適，租金合理，快速拍板租入上址自用。業主於2021年以1,165.6萬元向發展商一手買入單位，當時不連車位。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗低密度屋苑山水盈最新錄得1宗租賃成交，單位為9座低層B室，實用面積約942方呎，三房套房間隔，連車位以3萬元租出，呎租約31.8元，呎租屬理想水平。

近日租賃市場持續活躍，有5個屋苑錄得3萬元或以上的租賃成交個案，當中有包括新界低密度屋苑、港島傳統半山屋苑、有逾1,300呎全海景單位，部分更連車位租出。

梁啟豪透露，租客為區內客，鍾情單位間隔合用，加上屋苑位處北角半山傳統地段，地理位置優越，景觀優美，徒步可至港鐵炮台山站，交通便捷，睇樓後一見傾心，即與業主議價洽租。據悉，業主早於1996年以約410萬元購入單位，現成功租出，租金回報約9.2厘。

利嘉閣地產北角及北半山分區董事梁啟豪表示，北角半山威景臺C座低層8室連車位的二手租賃成交個案，實用面積約700方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，以3.15萬元承租，呎租約45元。

余仲平續指，租客為外區家庭客，心儀單位享全海景，環境舒適，屋苑距離荃灣市中心不遠，位置交通方便，睇樓數天便拍板承租。業主於2002年以520.5萬元買入單位，現可享約7.8厘租金回報。

中原地產荃灣萬景峯分行副分區營業經理余仲平指，荃灣區2月份錄得逾130宗租賃成交，包括汀九海濤花園1座中層A室，實用面積約1,319方呎，四房套房間隔，向西南，享全海景，月租叫價3.6萬元，議價後以3.4萬元租出，呎租約25.8元。

又一居高層三房套呎租 50 元

中原地產九龍豪宅高級區域營業董事王婉婷稱，九龍塘又一居17座高層B室，實用面積約675方呎，採三房套房間隔。單位坐向西方，望開揚公園景，最新以3.4萬元租出，呎租約50.4元。王婉婷續稱，業主於2021年6月以約1,439萬元購入單位，持貨2年多，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。

尚．珒溋河景三房套 3.6 萬租出

中原地產啟德新區啟德1號分行經理施蒂文表示，啟德尚．珒溋2月份錄約5宗租賃成交，平均實用呎租約45元。施蒂文指，尚．珒溋2座低層F室，實用面積約752方呎，採三房套房間隔，另設儲物房。單位坐向東方，向啟德河景，最新以3.6萬元租出，呎租約47.9元。據悉，業主於2019年11月以1,980萬元購入單位，現成功租出可享約2.2厘租金回報。