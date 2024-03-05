Belgravia Place次輪收逾4000票超額18倍 夥中原送總值8.8萬家電禮券｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」為撤辣後首個開售盤，銷情熾熱，將於周四(7日)進行次輪推售涉208伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目暫收逾4000票，超額認購逾18倍。至於首輪推售138伙當日沽清，林達民指，買家仍以香港本地用家為主，內地客撤辣後入市意欲提升，佔到兩成，投資客數量亦有所增加，多數屬長線投資者，短期炒買客較少。
另外，中原地產亦為「Belgravia Place」買家送出「走辣」置業大禮。該行九龍董事劉瑛琳表示，由即日(5日)起至本月31日，經中原地產購入「Belgravia Place」開放式至一房單位的首10名買家，可獲贈價值8,888元的「名牌家電禮券」，優惠總值約88,880元。
264方呎一房設計靈活
林達民稱，因小型單位需求急增，是次介紹項目2伙一房，單位為1B座20樓6室及7室，實用面積264方呎，室內設計皆由紐約華裔設計師Lilian Wu打造，間隔方正實用，靈活擺放傢俬；層與層之間高度約3.5米，露台以趟門設計，讓倘大的客飯廳空間範圍延伸至戶外，引入大量自然光，高層單位可飽覽主教山一帶翠綠山巒及遠眺太子大坑東遊樂場。睡房則以半透明花紋飾面大趙門設計，打開趟門時房間融入大廳。另設天花儲物空間，增加大量收納空間；開放式廚房為曲尺設計，爐頭及鋅盤分開，枱面空間充裕；單位內更鋪有EnkaSonic隔音地板，減低嘈音。
「Belgravia Place」分兩期發展，當中第1期提供714伙，由相連的1A及1B座住宅大樓構成，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由177至756方呎，項目預計關鍵日期為2025年7月31日。