Belgravia Place次輪暫收5400票 超額25倍 恒地(一)部撤辣後沽247伙 吸金逾14億

林達民稱，如明日Belgravia Place次輪銷情理想，或隨即再加推新一批單位，並考慮加推需求較大的戶型單位，而項目的特色單位亦有機會在短期內以招標形式發售，他指出，由於項目質素較同系同區的曉柏峰為佳，故其意向價將較曉柏峰特色戶每呎約2.5萬元之呎價為高。

Belgravia Place第1期面積最大的特色單位，採套四房連衣帽間及儲物室間隔，另設160方呎平台及630方呎私人天台。(鍾式明攝)

第 1 期面積最大特色戶 三面單邊罕有

今日記招上，林達民介紹Belgravia Place第1期中面積最大的特色單位，該單位為1B座29樓7室，屬四房套戶連衣帽間及儲物室間隔，實用面積756方呎，另連160方呎平台及630方呎私人天台，總戶外空間面積約有828方呎。他稱，單位擁有3.8米特高樓底，屬三面單邊格局，享有主教山山景及九龍市區一帶景致，同時遠眺海景，屬市區罕有的複式特色戶。

另外，上述提到撤辣後截至今日下午，恒地旗下6個項目已累售247伙，林達民表示，當中138伙來自Belgravia Place 1期的首輪銷售，紅磡BAKER CIRCLE•GREENWICH及長沙灣曉柏峰則分別售出51伙及45伙，啟德HENLEY PARK沽出8伙，而粉嶺ONE INNOVALE -Bellevue(2期)及ONE INNOVALE-Cabanna(3期)，則分別售出2伙及3伙，合共套現約14.1億元。

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