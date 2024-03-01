CCL今年累瀉1.25% 於145點爭持 二手樓價仍反覆尋底｜樓市數據

樓價走勢仍反覆向下，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報145.37點，按周跌0.31%，主要反映農曆新年長假前的市況。臨近新春，買賣淡靜，而且市場等待《財政預算案》的利好經濟及樓市措施出台，市場持續觀望，影響短期樓價走勢反覆，CCL在145點窄幅爭持，有別早前連跌的局面。今周指數為371周、逾7年次低，重返2017年1月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.03%，2024年累跌1.25%。

楊明儀續指，農曆年期間及長假後的市況，將於下周CCL反映，相信樓價仍然反覆尋底。現時CCL距離第一季目標141點，相差4.37點或3.01%。至於2月28日《財政預算案》，政府宣布全面撤辣，金管局暫停壓力測試及放寬按揭成數，對本地二手樓價的影響將於3月下旬公布的CCL才開始反映。預期二手成交逐漸回升，樓市可以順利進入季節性旺市，樓價跌幅有望逐步收窄，CCL或有機會回穩。