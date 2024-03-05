熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 奧斯卡2024 金價 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-05 21:19:32

THE HOLBORN加推新價單 折實價494萬起 周六發售30伙｜西灣河新盤

分享：
THE HOLBORN加推新價單 折實價494萬起 周六發售30伙｜西灣河新盤

「THE HOLBORN」周二(5日)加推7號價單，涉及69伙，當中包括14伙一房及55伙開放式單位。(資料圖片)

一手氣氛熾熱，市區新盤加快銷售部署。恒基地產(012)西灣河現樓「THE HOLBORN」自現樓後接獲不少好評，周二(5)加推7號價單，涉及69伙，當中包括14伙一房及55伙開放式單位，實用面積介乎220314方呎。

今批單位價單定價由668.5萬至1,058.6萬元，呎價介乎29,604元至38,217元。單位折實售價則由494.69萬至783.36萬元，折實呎價介乎21,907元至28,280元。

發展商同步上載最新銷售安排，將於本周六(9)發售30伙，包括7伙一房及23伙開放式單位，實用面積介乎220314方呎。價單定價由666萬至1,058.6萬元，呎價介乎29,469元至38,217元。折實售價則由494.69萬至783.36萬元，折實呎價介乎21,907元至28,280元。

過去7日速沽65 套現逾3.7

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，「THE HOLBORN」過去7日共售出65伙，套現逾3.7億元。單計今日連錄24宗成交，套現逾1.4億元；市場消息指，其中一組買家連購9伙，料涉資超過5,000萬元。全盤開售迄今累沽339伙，套現逾23.3億元。

即睇西灣河THE HOLBORN最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受