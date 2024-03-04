亞洲電影大獎2024｜《愛很自私》鈴木亮平與李英愛同獲「卓越亞洲電影人大獎」將來港親身領獎

第17屆亞洲電影大獎的「卓越亞洲電影人大獎」， 將頒予兩位來自不同地區的亞洲演員，其中一位是韓國國寶級演員李英愛，今日大會公布另一位得獎者是日本影視男神鈴木亮平對於這次獲獎，鈴木亮平對獲獎深感榮幸，「這將成為我往後在演藝事業方面發展的動力。我也很期待來港出席頒獎禮，與亞洲各地觀眾及電影人見面，深入交流。」他將出席本月10日舉行的頒獎禮親身領獎。

演 《城市獵人》真人版 去年鈴木亮平主演《TOKYO MER～流動急症室～》電影版成為票房大熱，而《愛很自私》更為他贏得四項日本電影獎的最佳男主角獎項，並獲得第16屆亞洲電影大獎最佳男主角提名，讓他攀上事業高峰。他在《愛很自私》裡飾演男同志角色，表演細膩入微，並曾公開支持同性婚姻及反對歧視性小眾，因而獲得日本LGBTQ+ 社群大力支持。他去年在日本一項網上意見調查中，獲選為日本最佳三十代演員。他主演由1980年代同名經典漫畫改編的 Netflix 動作喜劇《城市獵人》真人版，可說是日本喜劇版的007，劇集將於 4 月 25 日上線，相信又會引起一番熱潮。

《變態超人》一鳴驚人 出道近20年的鈴木亮平，曾演出逾30部電影作品，他早於18歲已參與學生劇團演出，並在Actors’ Clinic Tokyo 修讀演技課程，矢志在演藝圈闖出一番成就。2007年，他參演電影《樁三十郎》首登大銀幕，兩年後即擔綱主演電影《再次搖擺 Swing Me Again》。 鈴木亮平向來以其專業精神和投入的工作態度見稱，曾多次為配合角色而調整生活習慣，以至改變健碩的體態，獲一眾台前幕後人員讚嘆不已。他在2013年的瘋狂喜劇《變態超人》中作出演員生涯中的重大突破，以極其誇張的演繹技巧且近乎全裸的狀態下演出全片，赢盡掌聲。2022年，他憑《孤狼の血LEVEL２》中窮凶極惡的黑幫殺人狂角色，囊括包括日本電影學院獎在內五項電影大獎的最佳男配角殊榮。