亞洲電影大獎2024｜李英愛獲「卓越亞洲電影人大獎」將來港領獎：原來我演的電影也可克服文化差異

第17屆亞洲電影大獎正式宣布，今年「卓越亞洲電影人大獎」 將頒予兩位來自不同地區的亞洲演員，其中一位是入行逾超30年的韓國國寶級演員李英愛。李英愛對獲獎表示：「獲頒這項重要殊榮讓我受寵若驚。這次很高興來港參與這項亞洲影壇盛事，我也希望繼續參與不同亞洲地區的作品，與更多亞洲各地電影人交流，同時讓外國觀眾關注韓國電影和文化。」 對於3月10日將來港出席頒獎禮，李英愛表示她曾和不同的亞洲導演合作，在電影節中也和很多很出色的亞洲導演們碰過面，她希望藉著參與第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮，探索和亞洲導演們合作的機會。

感恩 仍有記得自己 對於獲頒「卓越亞洲電影人大獎」，李英愛表示十分高興和榮幸，令她感恩的是，原來在這段時間原來仍有很多人記得她！對於自己主演的作品在韓國及外國都備受歡迎，她表示：「我主演的《親切的金子》在韓國和外國都有很多人談論，很受觀眾支持和喜愛。與其說是某個特定角色特別能讓外國觀眾明白和理解，不如說原來我演的電影也可克服文化差異，我相信外國觀眾也會感受到我在作品中流露的熱情。我在作品中付出的努力，也會讓觀眾產生共鳴。」談及《親切的金子》，李英愛繼續分享這部作品對她演藝生涯的影響。「《親切的金子》是我在《大長今》大受歡迎後接拍的作品，當時我沒想過《親切的金子》會和《大長今》一樣大獲好評。《親切的金子》在國際電影節中得到不錯的評價，我和朴贊郁導演合作的效果也很理想。那時我在想，描述一個女性復仇的過程，這樣的故事能讓世界各地觀眾喜愛，引發他們的興趣嗎？最終這部電影讓我挑戰自己，增強了我的信心，所以《親切的金子》可說是我演藝生涯的轉捩點。」

探索和亞洲導演合作的機會 李英愛認為現時很多電視劇和電影中的女性形象，和以前相比都更有挑戰性且更多元化，角色設定比以前更廣闊，觀眾也可從中看到亞洲女性的多樣性，她解釋說：「電影提供了渠道讓我逐步由最初較平面的角色，漸漸變得更多樣性，角色的色彩也更豐富。那些女性角色為我帶來積極和鼓舞的作用。我也希望自己能更多面向地展示女性的面貌。」她認為自己的學習階段從未停止，如果真的要給那些希望闖出名堂的演員們意見，她會說要堅持不懈：「只要堅持，最終就能建立自己的風格和特色，並由此產生專屬你的深度。初時的表現可能會較弱，但假以時日就會變得紮實；只要對自己的立志毫不動搖，就能打好基礎。」