熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-03 12:15:11

內地說唱歌手滿舒克被指染HPV仍「愛玩」　前女友：至少4女受害

分享：

內地說唱歌手滿舒克被指隱瞞感染HPV　前女友：至少4女受害

內地說唱歌手滿舒克遭一名自稱是前女友的網友爆料，兩人發生性關係後，女網友感染HPV，指控他隱瞞性病，至少有4名女子受害。

指控滿舒克的女網友在微博爆料，表示會公開這些事情，是因為不想再有女生因為滿舒克而受傷害，自己從去年8月就檢查出感染HPV，不過因為老早就有接種過疫苗，所以醫生說可以自癒，沒想到今年1月複檢結果卻不好，所以上個月接受了手術做病理分析。

「這就是所謂的負責嗎？」

也因為感染HPV，被親朋好友誤認她是一個私生活不乾淨的女孩，當時原PO給滿舒克發訊息，滿舒克親口承認是他害的、說會負責，但手術時滿舒克不僅遲到，手術後人也消失了，而且醫院的費用完全不付，讓原PO不滿指控「這就是所謂的負責嗎？」

原PO表示這麼多年以來，自己只有一個性伴侶，又有一點潔癖，但在手術台上，醫生卻說她的病「有點嚴重」，讓她相當崩潰，滿舒克又躲起來找不到人，所以她才會發文爆料，緊接著又收到另外三名女性傳私訊過來，才知道大家都被滿舒克傳染了HPV。

「我相信我不是孤身一人」

「直到今日，我還看到別人說他愛玩、濫情的事已經人盡皆知、不以為然，可這難道是他可以繼續傷害別人、享受光環的擋箭牌嗎？就因為他是個眾所周知的爛人，他就可以這麼自私的讓一個一個女孩為他付出感情、青春、甚至身體健康嗎？」

原PO表示，自己只是一個素人，但滿舒克作為公眾人物卻還在繼續躲避，「我相信我不是孤身一人」，她也表示收到很多暖心的私訊，但還是希望有更多人知道這件事。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受