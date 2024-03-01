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娛樂
2024-03-01 18:30:17

再見‧枕邊人| 丘梓謙零壓力演爆喊內心戲 感激黃智雯耐心給予時間空間

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丘梓謙親揭減齡秘訣。

丘梓謙親揭減齡秘訣。

由馬德鐘、黃智雯、張曦雯等合演的《再見枕邊人》，昨晚（229日）劇情講到失憶女主角顧晴天（黃智雯Mandy飾）甘願做餌引蛇出動，希望找出當年失蹤真相，其間發現跟蹤其入後巷的持刀兇徒，竟是晴天多年前訪問的天才兒童黎家明（丘梓謙Adrien飾年青版）的父親黎秋（李啟傑飾），而之前從高處掟花盆偷襲晴天的人亦是黎秋。黎秋直斥晴天當年撰寫的報道害他妻離子散；自感有愧於黎秋的晴天，遂幫對方找回失散的兒子家明以作補償。當晴天促成黎秋與家明見面後，家明卻道出事件另一版本，黎秋被踢爆把兒子當作搖錢樹之餘，爛賭、酗酒、家暴妻子更是樣樣齊！今晚（1日）一集，晴天再次身陷險境，黎秋瘋狂報復行動將再度升級。 

 

在《愛．回家之開心速遞》中分別飾演「杜演」及「蔥頭」的李啟傑及丘梓謙，現實中關係匪淺，丘梓謙大爆二人是秘密「情人」：「同啟傑師兄喺《愛．回家》成日見，當咗佢係男朋友，見到面會叫佢BB！知道佢演我老竇好開心亦好放心。」

《愛．回家》杜演＋蔥頭合體演父子。 丘梓謙刻意露鬚根、亂髮搣甩蔥頭味。 丘梓謙感激黃智雯耐心給予時間及空間。

丘梓謙分享減零秘方

談到年屆30歲的丘梓謙、演繹二十出頭的角色完全零違和，問到丘梓謙減齡妙方，他笑言秘訣在於「髮型的重要性」：「我2014年訓練班畢業嗰幾年都係all back、側面剷到超青，嗰陣已有幕後同我講覺得個髮型唔襯我，夾硬扮成熟咁。直到拍《換命真相》黃偉聲監製叫我試吓《繼承者們》李敏鎬個髮型，大家即刻覺得我年輕咗，之後《愛．回家》監製就搵我演蔥頭，可以話係我嘅轉捩點。」丘梓謙續指最近亦真的多了不少飾演「後生仔」機會。 

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談到昨晚家明看到亡母訪問後爆喊場口，丘梓謙透露拍攝時其實只是對著綠幕演戲，幸獲對手Mandy耐心給予時間培養情緒：「因為越緊張越喊唔出，嗰集一日要拍晒咁多場，我自己都驚！好彩Mandy陪住，亦冇畀壓力我，先可以好輕鬆咁完成拍攝。」

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