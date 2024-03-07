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娛樂
2024-03-07 18:06:20

再見‧枕邊人｜《愛．回家》「李莫仇」張詩欣演活癱瘓女騎師 為投入角色臥床全日冇郁過

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再見‧枕邊人｜《愛．回家》「李莫仇」張詩欣演活癱瘓女騎師 為投入角色臥床全日冇郁過

張詩欣飾演癱瘓女騎師Joy。

由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮及鄭俊弘等合演的TVB新劇《再見枕邊人》，前晚起一連兩集劇情講到金長勝（羅天宇飾）帶顧晴天（黃智雯飾）探訪癱瘓女騎師鄧樂怡Joy（張詩欣飾），讓晴天憶起當年在印尼出意外後無助的自己，十分感觸，立志要寫好Joy的故事。重新執筆的晴天，在前往馬術學校路上偶遇萬森（馬德鐘飾），二人一同訪問Joy的教練（李泳豪飾），勾起不少昔日回憶。Joy病情惡化，晴天決定要趕快替她完成有聲書，並找萬森合力完成，可惜未能趕及，Joy已離開人世。有聲書試播當天，播出不少Joy於意外前的片段，包括騎馬、擦馬、做健身等，配合晴天的聲音導航，隔着屏幕也感受到這股正能量！

劇本睇到眼濕濕

飾演癱瘓女騎師Joy的張詩欣，憑《愛．回家之開心速遞》裏飾演「李莫仇」而為人認識，今次撇甩醜女形象演活癱瘓女騎師，演出相當有發揮。得悉接演因意外後癱瘓的女騎師，詩欣受訪時透露在網上搜尋大量相關資料，嘗試代入癱瘓病人的角度，坦言角色有難度：「難度在於點樣拿捏一個癱瘓病人嘅狀態，Joy只係剩低個頭可以郁，基本上長期瞓床。前期嘅Joy好勇於面對，後期知道自己病情惡化會有情緒，所以唔同時期，眼神、表情、語氣都有唔同。」為了更投入角色，詩欣於拍攝當日全程躺在床上沒有動：「塊面痕想𢯎要人幫，想轉身郁吓又唔得，個感覺真係好無助！」續透露收到劇本時已看到眼濕濕，其後再看更多關於騎師的經歷和故事，才發現當騎師並不容易：「再知道自己癱咗之後，我個心好噏，有諗如果我自己係咁嘅時候會點面對……

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原來長勝（羅天宇飾）早於晴天（黃智雯飾）失憶前已相遇！ Joy意外前係一位出色嘅女騎師。

黃智雯幫助入戲

每集開首均有點題slogan，而前晚一集為「Follow your heart」，張詩欣認為Joy絕對是跟隨自己的心去做任何事：「因為當佢去外國玩馬術時，教練係反對，但Joy都決定放手一博。」原本不懂馬術的張詩欣，獲公司安排上馬術課程，讓她可以寓工作於娛樂：「我好開心可以去學，騎馬係我一直以來都想學嘅嘢，今次個角色就畀咗機會我。」她又大讚黃智雯和馬德鐘是很好的前輩，前者溫柔體貼，後者風趣幽默：「有一場喊戲，Mandy（智雯）好好，幫助我進入情緒；馬神（馬德鐘）好風趣，令到拍攝氣氛好舒服。」今播出的《再見‧枕邊人》，除了重操故業當記者的晴天，被朱善美（張曦雯飾）安插在心聲、獲得卓越記者獎的聞琪（林熹瞳飾）處處針對外，劇情開始講述金長勝的故事，原來早於晴天失憶前，兩人曾因一道護身符而相遇，長勝早就認識晴天。

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Joy離世前拍咗段影片送畀晴天。 張詩欣感謝黃智雯幫助她進入情緒。
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