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娛樂
2024-03-05 17:15:00

再見‧枕邊人｜李芷晴出場唔夠3分鐘上圍搶fo 性感登場騷驕人身材

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李芷晴在《再見‧枕邊人》盡騷驕人上圍。

《再見枕邊人》昨晚（4日）劇情講述朱善美（張曦雯飾）約顧晴天（黃智雯飾）商討輪流照顧志騫（劉宸熙飾）的方案，陷入桃色醜聞的已婚名模Janey G（李芷晴飾）為向任公關的善美展開報復，利用社團頭目Mike哥手下陳晉久（麥秋成飾）擄走兩女，欲拍善美「閃卡」！

李芷晴雖然僅出場不夠三分鐘，即成為整晚焦點，甫出場以低胸西裝造型亮相，擁有好身材的芷晴將驕人優點表露無遺，更大騷白滑修長美腿，難怪在劇中成為「富商殺手」，甚至連社團頭目也成功被收服。

芷晴坦言角色造型比想像中性感，拍攝前刻意節食，務求以最佳效果上鏡：「其實我平時係一個好懶做運動嘅人，多數都係靠控制飲食去減肥，之前試過用番薯做主要嘅澱粉質，亦都試過用一個來自台灣嘅西柚餐，每餐都配合半個西柚，盡量減少食澱粉質，食多啲蛋白質同埋菜。不過我覺得最好嘅減肥方法，一定要係持之以恆嘅方法，唔可以逼得自己太緊，有陣時都要畀cheat day自己，如果唔係好容易會反彈。」

今晚（5日）一集李芷晴將與鄭啟泰上演車廂激吻戲，她分享與對方合作的感受，大讚對方是一位親切好前輩：「本身同泰哥合作過幾次，都覺得佢係一個好親切、好好嘅前輩。佢會分享好多佢嘅經歷畀我哋聽，見到我哋新人比較緊張，都會盡量同我哋傾多啲偈，放鬆心情，所以拍攝嘅時候都好順利。」

 

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