台灣女優Tiny進軍日本陷商業糾紛　AV作品被下架兼且未收到片酬

Tiny在日本拍攝AV出道，結果在審片階段疑似與發行商陷入糾紛，作品無預警下架，Tiny也透露未領到片酬。Tiny對於作品相當重視，有很多要求，對此網紅推手圤智雨感嘆她這樣被搞也正常。

「希望能遇到負責的處理方式」

Tiny在IG發文，透露在審片時的看法：「我的訴求是重新上架修改後的『當初雙方討論後同意上架的作品版本』，並非逃避下架後就失蹤不販售，已先行刪除其他文章保留本篇希望將焦點放在『尊重意願』，而非片酬延遲。」

Tiny的貼文曝光後，引起眾多粉絲熱烈討論，「可以發起抵制Faleno了」、「希望能遇到負責的處理方式」、「不愧是f社，這不是爭議問題最多的公司嗎⋯⋯，不是公認的嗎」、「妳的認真卻轉來這樣的對待」、「日本被尊重的女優只有一線的吧，我聽到的」、「很不尊重別人，趕快離開這家公司，那天被出賣了都沒辦法討公道，趕快回台灣發展。」