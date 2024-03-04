向佐參演《無限超越班2》疑未見過碌架床 八人床位當四人？

向佐參與內地綜藝節目《無限超越班2》拍攝，除了表演話劇《莫札特之死》惹關注，向佐在節目中疑似未見過碌架床，將八人床位當做四人，令其他學員疑惑。唔少網民大表震驚，充滿話題性。
向佐近年積極發展演藝事業，不止直播帶貨，早前亦演出內地綜藝節目《無限超越班2》，向佐於微博寫道：「希望終有一天，大家能記住：我是演員向佐」。《無限超越班2》安排男女學員分開入住宿舍，向佐被安排住喺8人房，佢亦係首位入住男生宿舍嘅嘉賓；剛到埗時，向佐與老婆郭碧婷視像通話，向表示四名男生會住呢個宿舍。隨後，向佐出外找同住室友，內地男星何洛洛表示不知道一間房住幾多人，向佐堅定地表示：「四個啊」。入到房後，向佐再次指有四個床位，其他學員感到疑惑，內地男星朱梓驍則表示：「八個人，八個人一屋」。
向佐答謝吳鎮宇分享演技心得
此時，向佐就指住擺喺中間嘅長枱語出驚人反問：「這裡住人嗎？這裡是桌子吧」，最後對方則表明上下鋪可以瞓兩個人，向佐又再逐個床位數先確定原來真係8個人；向佐呢番行為引起網民震驚，唔少網民都質疑向佐係咪因為自細家世顯赫未見過碌架床設計。
向佐近日更新微博，特意感謝導師，當中點名答謝吳鎮宇，指吳分享了一種方法，「讓我能迅速進入角色的辦法—把神假想成自己的父母，去質疑和背叛他們！」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈