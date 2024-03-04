女神同行｜林襄與男主持浸野溪溫泉 盡顯驕人身材

HOY TV全新綜藝節目《女神同行》將於今晚(4日)首播，首集由人氣爆燈的台灣啦啦隊女神林襄擔任嘉賓，帶兩位男主持阮偉倫(阿倫)和林躍翰(John)遊覽兒時成長社區見家長，更帶路往攀岩和浸溫泉。林襄雖然披簿外套，但難掩美好身材。

林襄爸喜見女兒現身 林襄帶領阿倫和John遊覽兒時成長的士林區社子，開拍10分鐘就遇上驚喜，原來拍攝地附近便是襄爸的小店，林襄雀躍地帶拍攝團隊往見爸爸，一進門便熱情打招呼道「爸B你在幹嘛?」，同時一邊用心宣傳自家製作的LED燈，襄爸見女兒突然出現，雖在鏡頭前不露聲色，但仍難掩喜悅。隨後，林襄便帶隊到她最愛的早餐店介紹家鄉的味道，那裡的蛋餅外表平凡，但味道非凡，受林襄極力推薦。作為早餐愛好者的她更表示自己就算放假也會一早七、八點起床吃早餐。

林襄應援畏高John攀岩 接著，林襄故作神秘地要帶兩位男主持做「微體力活」。一行人跟隨林襄深入山上，原來林襄要帶男主持來體驗北投的攀岩。為了鼓勵有畏高的John突破自我，林襄即場施展啦啦隊的應援打氣，原本心情緊張的John與阿倫隨即幹勁十足，完成攀岩挑戰。注重浪漫氣氛的林襄更大爆自己喜歡去陽明山夜景咖啡廳約會，之後也帶了兩位男主持到陽明山的一間隱世小木屋喝咖啡食蛋糕。