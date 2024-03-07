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娛樂
2024-03-07 15:51:50

婚後事｜羅冠蘭闊別5年再現無綫全因一個女人 孖羅天宇妙論兩代愛情觀差異笑中有淚

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昨晚一集以羅天宇飾演的天暉視點出發，他與王敏奕在劇中扮演死黨。

昨晚一集以羅天宇飾演的天暉視點出發，他與王敏奕在劇中扮演死黨。

林肯監製、黃秉怡編審的TVB熱播劇《婚後事》，由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等合演，昨晚(6)播出的第八，是首度以程天暉(羅天宇飾)的視點出發，標題是「約炮世代，無所謂不忠」，昨晚一集，羅天宇的表現喜感十足，最突出兩場戲分別是「PA趕進度日常」及與花婆婆(羅冠蘭飾)妙論兩代愛情觀差異。在「趕進度」場口中，羅天宇爆Seed式發揮喜劇細胞，除了將魚肉腸當指揮棒發施號令，還在「眾人皆瞓我獨醒」情況下爆肝式通宵趕工，「失心瘋熊貓Look」配以在電視城仰天叫的一句：「電視台導演唔係垃圾」，道盡電視台導演及製作人之苦，獲網民大讚寫實又熱血。另一場是與羅冠蘭互動場口，眼見花婆婆對住「死鬼老公」猛叫Love You，對愛情抱末世心態的天暉亦大為感動，而作為傳統女性思想代表的花婆婆，則向天暉發表「上世紀長情論」：「第日我兩腳一伸，同我Honey葬埋一齊，呢啲就叫落葉歸根喇」；天暉聽畢無奈苦笑：「聽你啲古仔，好似古代神話咁，從一而終嘅愛情，上個世先有架咋」。花婆婆與天暉的「兩代愛情觀差異」，觸動不少網民，亦指「雙羅合璧」笑中有淚。

與賴慰玲屬師徒關係

至於羅冠蘭對上一次在無綫劇集亮相已是五年前的《牛下女高音》，據知今次成功打動羅冠蘭再現身劇集主因，原來是有份參演一角的賴慰玲(Winky)。事緣羅冠蘭與Winky本身是師徒關係，二人私交甚篤，羅冠蘭對Winky痛錫有加。由於Winky與劇組均覺得羅冠蘭很適合出演「花婆婆」，加上Winky渴望與師傅上演「婆孫情」，故主動向羅冠蘭力Sell角色及劇本，終成功打動羅冠蘭「出山」，間接造就了「雙羅合璧」這個無敵組合！

羅冠蘭同羅天宇嘅互動好有愛，獲網民大讚配搭新鮮。 羅冠蘭闊別5年再拍無綫劇。 花婆婆同埋天暉嘅「兩代愛情觀差異」，觸動唔少網民。 對於天暉獲派「終極好人卡」，網民好Upset，仲話隔住個Mon都覺得好慘。
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