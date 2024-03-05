婚後事｜谷婭溦唱片尾曲被指侵權嬲爆回應 TVB︰花不少時間洽談版權

無綫劇集《婚後事》播出之後，引來不少話題，近日就有指由谷婭溦主唱的劇集片尾曲《阿拉斯加海灣》涉侵權，有網民到其社交平台留言，指她未付版權費，令她忍不住長文回應。 《阿拉斯加海灣》原唱者是馬來西亞歌手菲道爾，由他作曲、填詞，是他在20歲失戀時寫的歌曲，在YouTube點撃率逾300萬，抖音更有7億點撃。有網民其後發現無綫的《婚後事》用此歌作片尾曲，並由谷婭溦翻唱，於是到其社交平台留言問知不知道此事。

已託 版權 公司處理 菲道爾表示自己在朋友、網民標記下才得悉自己的歌曲被翻唱，而他的經理人就表示已委託版權公司處理︰「馬來西亞的創作被看到是好事，但徵收版稅的路途還很遙遠，如果他們沒有自己的版權公司，會更難徵收版權費。不過，至少有曝光，可能未來中國會找他們寫歌，也是一件好事。」 有行內人指菲道爾今次事件，有機會是負責處理版權的公司未有第一時間通知對方，而有關版權費可能在無綫播完劇集才付款，屆時菲道爾便有望在明年收到相關款項。