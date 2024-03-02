婚後事｜陳自瑤晒白滑背肌激嘴前夫 羅子溢為角色勁減逾10磅

《婚後事》昨晚（1日）第五集上半集敍述視點是張明芯（陳自瑤飾），標題是「你離開了，散落四周」，下半集敍述視點是潘善仁（羅子溢飾），標題是「你留下來，與我常在」。 劇情其中一節提到對明芯尚未忘情的善仁，嘗試積極重回正軌，不過當與明芯再度碰面後，善仁因敵不過明芯的魅力與其發生關係；原本以為一夜歡愉後可與明芯重新出發，可惜最終竟發現對於明芯來說，一切只是告別儀式⋯⋯

羅子溢曬完美身材 第五集重頭戲落在陳自瑤（Yoyo）與羅子溢的一分半鐘纏綿激情場口，Yoyo不但豁出去大晒白滑美背，更與子溢攬到實兼錫得極為肉緊，看得網民熱血沸騰。雖然親熱戲極盡眼球刺激，不過其實緊接的床上攤牌戲才是亮點，出名健碩的子溢，即使躺在床上、其結實的胸肌依然相當搶焦；除了胸肌，子溢整體肌肉線條都突出又勻稱，當中背肌紋理更明顯是「日子有功」苦練成果；另一場身穿緊身黑tee演出的子溢，一雙麒麟臂亦相當搶焦。而網民對於子溢的完美身材，無不熱血沸騰，洗版式留言表示相當吸睛，討論度不輸Yoyo露背。

演技獲網民好評 其實子溢這次飾演善仁絕對是贏盡好評，幾乎每集都有網民留言大讚他演技大有進步、有「脫胎換骨」的感覺。尤其第四集與女兒悅悅（鄭淽月飾）心痛互動的場口、以及在法庭上強忍淚水宣布放棄女兒管養權一幕，都演得動容又逼真，令網民完全深切感受到父親對女兒的不捨。 據知，為了演活善仁這個角色，子溢開劇前刻意減掉超過10磅，希望演繹起憔悴狀態的善仁時更有說服力，子溢受訪時笑言：「監製嫌我太強壯，想我文弱啲，所以我就開始節食，都係多啲做帶氧運動，同埋用168減肥法（只進食8小時，其餘16小時不進食），同埋少啲食肥膩嘢，咁就慢慢瘦落嚟。」

談到即使瘦掉不少，麒麟臂亦相當厲害，子溢笑謂：「手臂係因為之前剩落嘅，佢好有用處，就係可以幫啲女士遮穿崩位。」談到演繹善仁一角大受好評，子溢感激各方支持及鼓勵，並謂自己看劇本時亦是「睇一次喊一次」：「可能做咗人爸爸，又有個女，一睇婚姻對個女嘅影響即刻『嘩』咗出嚟！如果早幾年未必感受咁深，依家睇真係好有同感。」