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娛樂
2024-03-07 13:15:37

我在這裏等你｜劉俊謙與台灣男神范少勳「男男戲水」　飾香港作家尋找生命意義

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劉俊謙（左起）和范少勳在《我在這裏等你》脫到只剩四角褲。（圖／抓馬文化 提供）

台港男神范少勳、劉俊謙大銀幕首度合體，出演心動系電影《我在這裏等你》；范少勳化身最強伴遊，載着劉俊謙展開「尋找生命意義之旅」，2人還脫到只剩四角褲在瀑布戲水。

電影《我在這裏等你》前導預告曝光，以「每個人的人生都好像是平行線，相遇那一刻，都是奇蹟」為開場，劉俊謙飾演的香港作家赴台灣，跟着范少勳飾演的阿翔踏上尋覓「能夠通往天堂的鯨逝灣」旅程；而前導海報可見兩個靚仔躺在海灘上，呈現相遇後的種種牽絆。

工作人員形容是「鴛鴦戲水」

范少勳在片中開「豪車」載劉俊謙上山下海，劇組找來綠色平浩古董二手車，而他過去曾開過1年多Uber，可說是「老司機」，對駕駛技術頗有信心，但實際操作後，他也坦言挑戰大，因古董車方向盤不好轉，且轉彎處會自動熄火；不過，劉俊謙相當滿意，大讚：「我開車很爛，少勳開我很放心，有種CHILL感！」

此外，預告還出現雙帥戲水的畫面，該場戲講述2人旅途中發現秘湖，范少勳熱情邀約共游，劉俊謙逐步卸下心防，雙方感情大升溫；劇組當天在平溪嶺腳瀑布取景，劉俊謙學生時期是游泳隊，范少勳則考取過救生員執照，2位都是水男孩，唯美畫面也被工作人員形容根本是「鴛鴦戲水」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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