我在這裏等你｜劉俊謙與台灣男神范少勳「男男戲水」　飾香港作家尋找生命意義

劉俊謙（左起）和范少勳在《我在這裏等你》脫到只剩四角褲。（圖／抓馬文化 提供）

台港男神范少勳、劉俊謙大銀幕首度合體，出演心動系電影《我在這裏等你》；范少勳化身最強伴遊，載着劉俊謙展開「尋找生命意義之旅」，2人還脫到只剩四角褲在瀑布戲水。

電影《我在這裏等你》前導預告曝光，以「每個人的人生都好像是平行線，相遇那一刻，都是奇蹟」為開場，劉俊謙飾演的香港作家赴台灣，跟着范少勳飾演的阿翔踏上尋覓「能夠通往天堂的鯨逝灣」旅程；而前導海報可見兩個靚仔躺在海灘上，呈現相遇後的種種牽絆。