拉闊音樂會｜Fatboy@ERROR嘟嘴瘦面展魅力 Jeremy@MIRROR搞爛gag「拉闊」變肥仔

最擅長「搞笑」的Fatboy要挑戰Gin Lee的高貴典雅魅力，施展魅力亦不忘發揮「搞笑」本色，「我以前睇戲見森美大哥都係咁做！」隨即示範「嘟嘴瘦面」，場面爆笑。形象優雅的Gin Lee，則扮Jay Fung講英文來顯露她Man爆一面：「Yo！What's up Gin, how are you? 」邊講邊配合動作，繪影繪聲。

Jay Fung跳唱 《 Fever 》

Jay Fung挑戰最令人期待的跳舞領域，在鏡頭前跳唱Jeremy的作品《Fever》，令現場氣溫急升，更讓Jeremy棒腹大笑！Jay Fung雖然對自己舞技沒有太大信心，但獲得Gin Lee鼓勵：「Don't worry man, you sound good!」最後，一向冷靜又帶有貴氣的Jeremy公然挑戰Fatboy的「搞笑」能力，他即時獻出冷笑話：「知唔知點解Jeremy入咗拉闊之後會變成Fatboy？因為『拉闊』！」三位主角對於Jeremy的「搞笑」能力均以「尷尬又不失禮貌」的微笑來回應他的冷笑話。