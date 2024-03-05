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娛樂
2024-03-05 21:00:00

拉闊音樂會｜Fatboy@ERROR嘟嘴瘦面展魅力 Jeremy@MIRROR搞爛gag「拉闊」變肥仔

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Jeremy、Fatboy、Gin Lee和Jay Fung在《拉闊音樂會 LAVA — FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY》首次4人合作開show。

Jeremy、Fatboy、Gin Lee和Jay Fung在《拉闊音樂會 LAVA — FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY》首次4人合作開show。

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)ERROR隊長梁業(Fatboy)、李幸倪(Gin Lee)和馮允謙(Jay Fung)首次合作的《拉闊音樂會 LAVA — FATBOY x GIN LEE x JAY FUNG x JEREMY》將於本月20日假灣仔會議舉行。音樂會以「LAVA(熔岩)為主題，4人將會施展渾身解數，各自挑戰對方的強項，為觀眾帶來驚喜。

Fatboy扮森美「嘟嘴瘦面」。 Gin Lee「man爆」扮Jay Fung講英文。

Gin Lee「man爆」講英文

最擅長「搞笑」的Fatboy要挑戰Gin Lee的高貴典雅魅力，施展魅力亦不忘發揮「搞笑」本色，「我以前睇戲見森美大哥都係咁做！」隨即示範「嘟嘴瘦面」，場面爆笑。形象優雅的Gin Lee，則扮Jay Fung講英文來顯露她Man爆一面：「YoWhat's up Gin, how are you? 」邊講邊配合動作，繪影繪聲。

Jay Fung扮Jeremy跳唱《Fever》。 Jeremy搞爛gag，笑言「拉闊」變肥仔。

Jay Fung跳唱Fever

Jay Fung挑戰最令人期待的跳舞領域，在鏡頭前跳唱Jeremy的作品《Fever》，令現場氣溫急升，更讓Jeremy棒腹大笑！Jay Fung雖然對自己舞技沒有太大信心，但獲得Gin Lee鼓勵：「Don't worry man, you sound good!」最後，一向冷靜又帶有貴氣的Jeremy公然挑戰Fatboy的「搞笑」能力，他即時獻出冷笑話：「知唔知點解Jeremy入咗拉闊之後會變成Fatboy？因為『拉闊』！」三位主角對於Jeremy的「搞笑」能力均以「尷尬又不失禮貌」的微笑來回應他的冷笑話。

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