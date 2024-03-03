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娛樂
2024-03-03 17:14:47

指責前夫虐兒 T-ara Areum：他用尿射在兒子臉上

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生活

Areum接受媒體《OSEN》訪問，指前夫用尿射在兒子臉上。

韓國女子組合T-ara成員Areum(韓雅凜)，今日接受韓國媒體《OSEN》訪問，指控企業家前夫，涉嫌虐待兩人所生的4歲及2歲兒子。Areum在電話中表示，「我正在採取必要法律行動，準備對我前夫虐待我們的孩子提出起訴。」

Areum指，她的4歲大兒子對她說，細佬被爸爸突然抱起扔到床上一角，弄得他又哭又鬧。」她說：「大兒子告訴我，當他發出噪音會被父親推他的頭，而且會把他踢出門口。」Areum還稱，大兒子曾被爸爸尿在臉上，「他這麼恨自己的孩子，我真的心很痛，而且我不能去問清這件事。」

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生下大兒子時，Areum分享當時丈夫探望BB的溫馨照。

29歲的Areum，兩人分別在2020年及2022年誕下兩名兒子，去年12月她宣布離婚時，曾暗示會放棄監護權。Areum表示：「因為當時我想盡快離婚，我的前夫還說給我臨時監護權，但他最後卻反口了，我給予的臨時監護權部分被扭曲，所以看起來我已經放棄了監護權，但事實並非如此。」Areum還稱當時每個人都指她為了追求新的愛情而拋棄了孩子，但她從來沒有這樣做過，送走孩子後，她每天都在哭。「但當我聽到我的兒子被虐待時，我真的想死。」

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Areum懷孕時丈夫拍下前片。

Areum稱和前夫還維持婚姻關係時，管教孩子完全由她負責，「當時認為如果父親過度參與撫養孩子，孩子會有不好的成長得很。」Areum 稱在發布有關前夫虐待兒子的貼文後，到現在都未有收到前夫的消息，即使在離婚訴訟期間，兩人都是透過律師進行對話。「看起來我們未來還會繼續為離婚訴訟和虐待兒子案而奮鬥，我會提供必須處理好的證據。」Areum於2019年與前夫結婚，育有兩個兒子，但去年12月宣布離婚，並宣布計劃與新男友再婚。

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Areum曾分享與前夫的甜蜜生活照。

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