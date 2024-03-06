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娛樂
2024-03-06 23:29:20

施匡翹期待與JC合作 謝高晉生得高玩高爾夫球要訂桿

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施匡翹與謝高晉為晚宴擔任表演嘉賓兼抽獎。

施匡翹(Zaina) 與謝高晉(Ko) 日前應邀出席「亞洲企業家協會就職典禮暨建龍飛馬春茗晚宴」擔任表演嘉賓兼抽獎，Zaina首度公開演唱新微電影《錄音魔》主題曲「Girls Talk」，大會更專誠邀請了為ZainaSavasana》擔任Rap部份的說唱歌手Heyo出席，ZainaHeyo在春茗再度合作精彩說唱，大家都跟著打著拍子，玩得十分開心。

Zaina與Heyo在春茗再度合作。

Zaina由台灣旅行回港後，不停接到商演，她開心說：「完全估唔到，希望接到愈來愈多工作啦！」Zaina最近拍攝了一部微電影《錄音魔》，片中並與她十分欣賞的女歌手JC陳詠桐合唱，她開心說：「JC係我好欣賞的女歌手，好期待俾大家聽到我哋合唱歌，今晚自己獨唱住先。」她並叮囑大家為該微電影選舉拉票：「第一次參與懸疑微電影，我好用心拍架！」

而既是甲一籃球員兼歌手、演員多重身份的謝高晉，龍年開始，對他來說充滿希望和生氣，早前拍攝的法國電影預計年中上映，而已是籃球界甲一精英籃球員的他，準備殺入綠草如茵的高爾夫球場，加入「香港藝人高爾夫協會」(AGA)，他充滿期待說：「多謝漪淇姐（林漪淇）及小恩姐（黎瑞恩），暫時仲未落場，球包、制服已好齊全，最慘是長得高，要特別訂造球桿。」Zaina在旁聽到都話想師兄帶她去見識一下。

 

謝高晉準備殺入高爾夫球場。

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