施匡翹期待與JC合作 謝高晉生得高玩高爾夫球要訂桿

施匡翹(Zaina) 與謝高晉(Ko) 日前應邀出席「亞洲企業家協會就職典禮暨建龍飛馬春茗晚宴」擔任表演嘉賓兼抽獎，Zaina首度公開演唱新微電影《錄音魔》主題曲「Girls Talk」，大會更專誠邀請了為Zaina《Savasana》擔任Rap部份的說唱歌手Heyo出席，Zaina與Heyo在春茗再度合作精彩說唱，大家都跟著打著拍子，玩得十分開心。

Zaina由台灣旅行回港後，不停接到商演，她開心說：「完全估唔到，希望接到愈來愈多工作啦！」Zaina最近拍攝了一部微電影《錄音魔》，片中並與她十分欣賞的女歌手JC陳詠桐合唱，她開心說：「JC係我好欣賞的女歌手，好期待俾大家聽到我哋合唱歌，今晚自己獨唱住先。」她並叮囑大家為該微電影選舉拉票：「第一次參與懸疑微電影，我好用心拍架！」