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娛樂
2024-03-03 21:49:52

李龍基表演諗起Chris淚灑舞台 獻唱期間音響失靈展示超強執生力

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李龍基在嘉年華會上連唱多首歌曲，全場觀眾聽到如痴如醉。

李龍基每日風雨不改到大欖探望未婚妻Chis王青霞，今早他以老翻名牌打扮現身，再度引來網民關注他的淘寶衣服。基哥的一舉一動引來大家關注，就連他月底的酒樓騷亦火速爆滿，要加開一場。他表示自己一直都有做類似工作，自己只收歌酬，甚至透露老闆見反應很好，很可能會再加開。

基哥上台時，全場high爆。

基哥問大家發育正常嗎

酒樓騷會否再加場就未知，但基哥今日探完Chris後，換上歌衫便到黃大仙出席嘉年華活動，以壓軸嘉賓身份出場。以一身紫色西裝打扮的他戴上紅色牛仔帽，上台向在場觀眾打招呼，更刻意壓低聲線問︰「大家好嗎？生活愉快嗎？發育正常嗎！乜都假，最重要身體健康！」他再跟觀眾閒談幾句，全場氣氛非常高漲，接住他唱出《男子漢》。

基哥出場時，向大家敬禮。

壞音響即時執生

不過，音樂響起不久，便完全沒有聲音，基哥亦執生非常快，立即擺出不同動作，又叫在場人士拍手，表示只要大家的掌聲便能恢復音響。未幾音樂再次響起，基哥中氣十足唱畢整首《男子漢》，全程都表情、動作多多，台下觀眾亦聽得如痴如醉。

自認38歲

之後基哥又搞笑表示，要多謝玉黃大帝令天氣很好，他說︰「梗係啦！風雷雨電都任我差遣，我叫佢唔好落，就唔會落！」他說︰「做人最緊要乜都唔好理！年齡之嘛，最重要心境！我今年都38啦！」令在場人士笑過不停。基哥唱出英文歌時，有兩名女士遞上利是。

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基哥突然哭了

不過，當唱至尾段，基哥突然啜泣唱不下去，台下有觀眾大叫「基哥加油！」他向大家鞠躬致謝之後，便謂︰「其實大家都知咩事發生，我希望佢……早啲……」此時全場報以掌聲以示支持，基哥連說多聲多謝。

基哥因為在場人士的鼓勵令他太過感動，於是擦眼淚謂︰「唉！我哋睇下個獅子山……」之後他再唱出《獅子山下》。唱畢之後，他表示很開心大家仍支持他，更著大家不要看那些負面新聞，於是基哥再唱出另一首《醉紅塵》，而且表現興奮，更展示其下盤功力，不停左扭右扭。基哥向在場人士再三多謝之後，離開舞台，台上的觀眾再次歡呼更大叫encore！

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