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娛樂
2024-03-05 12:06:58

林奕匡《高山低谷》10周年 上The First Take前在家狂彩排

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林奕匡上The First Take唱《高山低谷》。

林奕匡(Phil)的《高山低谷》推出10周年，早前應邀參與日本著名音樂頻道The First TakeTFT）錄音演出，演繹了全新編曲的《高山低谷》。Phil昨晚更與歌曲監製Edward Chan，以及作詞的陳詠謙開Live，談及參與TFT的感受，以及即將為人父的心情。

Phil是繼陳柏宇及MIRROR後，第3個歌手單位成為香港代表，參與The First Take錄音，他為此作出了周詳的準備，他道：「我哋重新度過首歌嘅編排，同埋唱法都唔同咗，會諗下受眾係邊個，唔想一模一樣嘅感覺去唱，因為都事隔十年，自己嘅人生同經驗會令自己有唔同感受。我都有練習多啲，仲特登買咗喺正式錄音時會用到嘅Headphone喺屋企練習，又會睇下唔同嘅表演者喺TFT佢會點唱，台風係點，又研究下鏡頭擺位，自己喺屋企事先預演一次，希望可以減低緊張程度。」

今年是《高山低谷》推出十周年，而且可以登上TFT，Phil表示很有意義。

進入錄音室時，Phil還是免不了緊張，他道：「進入錄音室嘅時候，緊張一定有，但估唔到原來大家平時見到個畫面好似只有自己一個人喺度，但入到去其實鏡頭後有最少接近30人喺度做準備，所以有啲意想不到，不過到正式錄音時，大家就會全部離場。」

從錄影片段可見到Phil初時以一貫的微笑表示：「Okay I’m Ready!」然後他便完全陶醉於音樂之中，中段唱到肉緊之時更緊握拳頭呢！錄音過後，Phil也即是鬆一口氣，他道：「當下第一時間諗到『Oh My God! 錄完喇！』因為籌備期間練習幾多次都好，正式嘅時候係有好多Pressure，但完成嗰一下成個人即刻放鬆，可以真係Enjoy The Moment多啲，我仲同每個同事都擁抱，哈！」

進入錄音室時，Phil還是免不了緊張。

《高山低谷》能登上TFTPhil坦言這是莫大的榮幸，更道：「能夠唱廣東歌實在太好，希望可以俾全球認識廣東音樂。」他表示《高山低谷》人生好重要一刻，他說︰「由最唔開心到我企得返起身，而家呢首歌成為咗鞭策我嘅歌，佢唔係淨係講低谷要點樣面對，佢仲可以講到喺人生唔同期間，都會遇上唔同高山低谷，會時刻提醒我，要繼續行落去，個終點依然未達到，所以唔可以停唔可以放棄，就好似歌詞咁講：腳下路程難以削短。」

陳詠謙昨日在直播上提到《高山低谷》歌名的由來。

另外，在昨晚開Live的時候，陳詠謙特別提到〈高山低谷〉歌名的由來，他說：「本身未有歌名，係先寫咗『你界定了生活　我侮辱了生存』呢句，但前面加多句『你快樂過生活　我拼命去生存』，令成份歌詞有一份推進。後來見副歌前有三連音的部份，想到『高的山低的谷』呢幾隻字，加上香港好多山，有錢人又多數住喺半山，配合埋前面歌詞，就有〈高山低谷〉呢個歌名。」

昨晚TFT首播，加上早前宣布太太陀B，今年準備當爸爸，正值人生美好的時光，但Phil分享心情道：「我唔覺得自己而家喺高山，因為覺得可以再好啲，同時亦都會提醒自己唔好俾自己入到低谷，繼續鞭策。」不過當談及BB的時候，Phil仍難掩將為人父的喜悅，他笑著透露：「今（昨）日開Live前啱啱陪太太睇完醫生，BB又大咗好多，今（昨）晚 又有另一個BB TFT出世，的確係開心！」

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陳詠謙昨日在直播上提到《高山低谷》歌名的由來。

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