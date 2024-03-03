林襄跳槽獲前隊友祝福　新隊友表示不怕被搶風頭

台灣綜藝節目《百變智多星》1日錄影主題「啦啦隊對決」，邀請樂天女孩的苡萱、琳妲、宋宋及味全龍「小龍女」星岑、琪琪、賴可到場，兩隊展開激烈的機智問答。

已一起練過舞

近日啦啦隊女神林襄宣布從樂天桃猿跳槽至味全龍，「前隊友」苡萱對此表示相當祝福，同場的「新隊友」琪琪也透露已經有和林襄一起練過舞，大讚林襄私下很活潑，每位團員都有自己的特色，不擔心「人氣王」林襄的加入會被搶走風采。

樂天女孩苡萱和林襄除了曾經一起同隊，兩人私下也常聯繫，對於林襄近日宣布正式從樂天女孩畢業，將跳槽當起「小龍女」，苡萱表示，很為林襄開心，而且以後活動還是會遇到，目前球隊有幾位新進學妹也陸續加入，人氣都很高，所以粉絲可以繼續期待。