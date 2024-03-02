柳應廷「單飛」4周年感激陪伴破夢 Jer承諾續用作品令你們驕傲

MIRROR成員柳應廷(Jer) 與隊友盧瀚霆(Anson Lo)及AK(江𤒹生)，齊齊於2020年2月29日以個人歌手身分出道。Jer以首支個人單曲《水刑物語》為始，展開由王雙駿(Carl 叔叔)監製編曲、小克填詞的「物語」、「重生」和「虐心」系列的音樂旅程。相隔4年，Jer的首張個人黑膠唱片《I am the I》已經面世，上周六(24日)更為精裝版大碟舉行簽名會，與400名幸運的樂迷近距離接觸及簽名。 Jer於出道4周年的日子(2月29日)，在社交平台上載黑膠唱片的相片，分享感受，「4年前，今天的2月29日，很慶幸可以出到第一首個人作品。整整4年了~ 很開心可以完成這個LP。我盡我的全力把『它』做好了~ 用一個最好的方法把它收藏起來。」

小克 恭喜 ： milestone 大碟由籌備到面世花了逾一年時間，結集Jer出道頭3年推出的「物語三部曲」、「重生三部曲」、間奏曲《MM7》和「虐心三部曲」共10首作品，全部均屬「克牛柳」(小克、Carl叔叔、柳應廷)聯手打造的作品，以及額外添加由Carl 叔叔主理的大碟同名作品《I am the I》。Jer續道，「都想謝謝，為這LP盡心盡力的每一位。不少得一定還有買這LP的你們，感激有你們和我同行了這麼久。每一位你們，我也很想親自好好的說聲謝謝……和留低記錄…… 謝謝每一位支持我的你們。」親筆為唱片繪畫不同版本封套，並為每首歌的創作歷程寫下逾5萬文字紀錄(精裝版)的小克留言：「如牛所言：milestone。恭喜。」

王雙駿眼中的Jer 不隨風而擺的水手 即將於下周六(9日)舉行《王雙駿HATS ON音樂會》的Carl叔叔，就以「水手帽」形容有份演出的柳應廷，他解釋，「你很少聽到一艘船向後行，Jer 就似水手一樣，保持自己想做的事，從不隨風而擺，一直向着自己很想到達的地方前進。」Jer直言有冒險精神，「在造歌層面上喜歡嘗試新元素，這些實驗或者冒險會否成功呢？其實仍是未知數，但不嘗試就一定不會成功。」事實上，Jer從首支單曲《水刑物語》已是非大路情歌的暗黑風格，他受訪時曾表示不想單純做社會的齒輪，而《狂人日記》更是廣東歌少見的progressive rock，將外國主流引進廣東歌，《砂之器》更是破格地將「子宮」、「臍帶」等字詞寫進歌詞；即使「虐心」情歌亦屬非典型作品，而《坐看雲起時》精妙地融入三個系列的編曲歌詞，Jer的超脫演繹亦為3個系列畫上圓滿句號。

Jer柳應廷精選訪問重溫