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娛樂
2024-03-02 13:00:00

柳應廷「單飛」4周年感激陪伴破夢 Jer承諾續用作品令你們驕傲

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首支單曲推出四周年，Jer柳應廷於社交平台分享感受。

首支單曲推出四周年，Jer柳應廷於社交平台分享感受。

MIRROR成員柳應廷(Jer) 與隊友盧瀚霆(Anson Lo)及AK(江𤒹生)，齊齊於2020年2月29日以個人歌手身分出道。Jer以首支個人單曲《水刑物語》為始，展開由王雙駿(Carl 叔叔)監製編曲、小克填詞的「物語」、「重生」和「虐心」系列的音樂旅程。相隔4年，Jer的首張個人黑膠唱片《I am the I》已經面世，上周六(24日)更為精裝版大碟舉行簽名會，與400名幸運的樂迷近距離接觸及簽名。

Jer於出道4周年的日子(2月29日)，在社交平台上載黑膠唱片的相片，分享感受，「4年前，今天的2月29日，很慶幸可以出到第一首個人作品。整整4年了~ 很開心可以完成這個LP。我盡我的全力把『它』做好了~ 用一個最好的方法把它收藏起來。」

Jer柳應廷以個人歌手身份出道4年，今年圓夢推出首張黑膠唱片《I am the I》。 Jer柳應廷特地往日本取景，為黑膠唱片《I am the I》拍攝相集。 Jer柳應廷特地往日本取景，為黑膠唱片《I am the I》拍攝相集。 Jer柳應廷特地往日本取景，為黑膠唱片《I am the I》拍攝相集。 Jer柳應廷特地往日本取景，為黑膠唱片《I am the I》拍攝相集。 Jer柳應廷特地往日本取景，為黑膠唱片《I am the I》拍攝相集。 Jer柳應廷的首張黑膠唱片《I am the I》精裝版，由小克親繪唱片封套。 Jer柳應廷的首張黑膠唱片《I am the I》普通版，由小克親繪唱片封套。

小克恭喜milestone

大碟由籌備到面世花了逾一年時間，結集Jer出道頭3年推出的「物語三部曲」、「重生三部曲」、間奏曲《MM7》和「虐心三部曲」共10首作品，全部均屬「克牛柳」(小克、Carl叔叔、柳應廷)聯手打造的作品，以及額外添加由Carl 叔叔主理的大碟同名作品《I am the I》。Jer續道，「都想謝謝，為這LP盡心盡力的每一位。不少得一定還有買這LP的你們，感激有你們和我同行了這麼久。每一位你們，我也很想親自好好的說聲謝謝……和留低記錄…… 謝謝每一位支持我的你們。」親筆為唱片繪畫不同版本封套，並為每首歌的創作歷程寫下逾5萬文字紀錄(精裝版)的小克留言：「如牛所言：milestone。恭喜。」

與Jer合作無間的監製王雙駿，以「水手帽」形容Jer。 王雙駿指Jer不隨風而擺，一直向着自己很想到達的地方前進。 Jer柳應廷首支個人單曲《水刑物語》已走非大路情歌的暗黑風格。 Jer柳應廷於4年前的2月29日推出首支個人單曲《水刑物語》。 Jer柳應廷去年也舉行了首個個人演唱會。 Jer與Jeremy去年亦為THE First Take平台合唱的《人類群星閃耀時》。

王雙駿眼中的Jer  不隨風而擺的水手

即將於下周六(9日)舉行《王雙駿HATS ON音樂會》的Carl叔叔，就以「水手帽」形容有份演出的柳應廷，他解釋，「你很少聽到一艘船向後行，Jer 就似水手一樣，保持自己想做的事，從不隨風而擺，一直向着自己很想到達的地方前進。」Jer直言有冒險精神，「在造歌層面上喜歡嘗試新元素，這些實驗或者冒險會否成功呢？其實仍是未知數，但不嘗試就一定不會成功。」事實上，Jer從首支單曲《水刑物語》已是非大路情歌的暗黑風格，他受訪時曾表示不想單純做社會的齒輪，而《狂人日記》更是廣東歌少見的progressive rock，將外國主流引進廣東歌，《砂之器》更是破格地將「子宮」、「臍帶」等字詞寫進歌詞；即使「虐心」情歌亦屬非典型作品，而《坐看雲起時》精妙地融入三個系列的編曲歌詞，Jer的超脫演繹亦為3個系列畫上圓滿句號。

Jer柳應廷精選訪問重溫

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柳應廷歌迷會與九龍及新界共8個地方以燈箱應援，慶祝Jer「單飛」出道4周年。 燈箱應援圖片結集柳柳粉們與Jer專屬回憶的照片，不少柳柳粉都打咭留念。 燈箱應援圖片結集柳柳粉們與Jer專屬回憶的照片，不少柳柳粉都打咭留念。 Jer柳應廷在社交平台分享推出首支個人單曲4周年的感受。

燈箱應援 集合專屬回憶

今年踏入個人出道第五年，Jer承諾，「接下來還有很多作品，很多機會，我會繼續用作品令你們驕傲。謝謝你陪着破夢﹗」早前他受訪時透露，本年度首支派台歌將會走J-Rock路線，已完成MV拍攝，而Jer亦努力健身為3月中開展的MIRROR巡迴演出作準備。

為慶祝Jer出道四周年和推出首張黑膠碟，Jer的歌迷會於年初以「屬於你與柳的珍貴回憶」為主題，徵集柳柳粉上載與偶像，歡迎柳柳粉上載Jer的活動照片、演唱會飯拍、原創手繪或電腦繪圖、應援物、公仔、燈牌等打咭照，作為送給Jer的禮物。歌迷會將收集的電子照片整理拼貼後，製作成大燈箱圖片，作為送給Jer作禮物，8個燈箱分置於尖沙咀、九龍塘、油麻地、紅磡、美孚、觀塘、沙田和馬鞍山，由即日至本周三(6日)供粉絲打咭留念。

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