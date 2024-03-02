熱辣滾燙｜勁收33億人民幣 賈玲減肥逾百磅自導自演新作本月香港上映

賈玲減肥百多磅的話題內地電影《熱辣滾燙》，是賈玲繼《你好，李煥英》晉身全球最賣座華裔女導演第一位後，再次自導自演而「瘦」出另一票房佳話。
《熱辣滾燙》由年初一上映至今勁收33億人民幣，走勢凌厲，勢必衝擊40億票房，既能在激烈的競爭中突圍成為今年賀歲檔期票房冠軍，目前排名中國史上最賣座電影第16位，僅次於周星馳執導的《美人魚》，短期內將攀升更高位置。《熱辣滾燙》英文片名《YOLO》即「You Only Live Once」的縮寫，電影是講述失意的中年宅女因為練習拳擊而減重變瘦並重啟人生，決心為自己贏一次，重燃熱辣滾燙正能量的故事，不但引起網上熱話，更掀起一股健身、拳擊甚至減肥的熱潮，堪稱今年最矚目的現象級電影。擊動人心之作《熱辣滾燙》由Sony Pictures榮譽發行，3月16日起推出優先場，3月21日在香港正式上映。
《熱辣滾燙》票房大賣，引發熱議，全因女主角賈玲震撼性的大突破，為電影減肥133磅以演繹為參加比賽忘我訓練的拳擊女新丁。賈玲於1982年出生，畢業於中央戲劇學院相聲表演專業，以相聲及參與綜藝節目為觀眾熟悉，一直走幽默諧趣路線，加上豐腴圓潤的體型而受大眾喜愛，亦曾客串演出電影《擺渡人》和《我和我的家鄉》等。2019年首次自導自演電影《你好，李煥英》，改編自己母親年青時的故事，拍成穿越時空回到過去與母親成為閨密的喜劇，有笑有淚，創下53億票房神話，一舉成為中國電影史上票房最高的女導演，更是全球最賣座華裔女導演。2022年再度自導自演，開拍第二部電影《熱辣滾燙》，改編自安藤櫻主演的日本電影《100円的愛》，拍攝為期一年，分拆5次進行，為了角色先增重50多磅，然後在專業健身塑形教練團隊指導下，於8個月內成功減去133磅，同時接受拳擊特訓，練成了拳擊手的模樣。賈玲還透露自己在拍完電影之後仍繼續保持運動，同時為了造型保密而推掉其他幕前演出，盡量不出門。隨著《熱辣滾燙》的宣傳及上映，賈玲瘦身後的全新形象曝光，因為與本來的外型差異極大，演員本人與角色融合並同步改變，一同實現了幾乎不可能的挑戰，賈玲與角色樂瑩的堅持與毅力震撼萬千觀眾，戲裡戲外一樣熱血滾燙！
導演兼主角賈玲後來在微博發文稱減肥只是其次，強調「愛自己」是她的拍片初衷：「我就知道你們看了電影就能明白這不是一部減肥電影，甚至跟拳擊無關……很多人問我為什麼拍這部電影，我想大聲喊出：因為愛！因為渴望愛！2024，一切都還來得及，記住要愛自己！」《熱辣滾燙》由賈玲、雷佳音領銜主演；張小斐、沙溢、趙海燕、張琪、許君聰、卜鈺、朱天福、劉宏祿主演；楊紫、李雪琴、沈春陽、沈濤友情出演；馬麗、喬杉、魏翔特別出演。