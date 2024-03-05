日本AV女優入行前通常都是素人身份，而大部分均是出身破碎家庭、欠債纍纍或想搵快錢，於是「拋個身」出來下海。最近日本一位AV女優Chanyota(與田美咲)成為了傳媒追訪對象，原因是她本來投身警界，繼而轉行拍AV，是日本首位曾做過警察的AV女優。美咲最近接受雜誌《Friday》訪問，談及自己由警察轉行做女優的經歷。
民眾辱罵同袍吞槍最終崩潰辭職
Chanyota透露，本來未有想過會當警察，然而一次恐怖經歷，令她決心加入警界。「我讀大學時在超市打工，每晚回家也遇上跟蹤狂，幸好當時有警察協助，跟蹤狂最終被捕。當時，我決定投考警察為市民服務。」經過嚴格訓練後，Chanyota終於成為警察，被派到警局工作。「當我抄牌時，司機就會鬧我是稅金小偷，甚至粗口大罵。但最令我傷心是，與我同期警校畢業的同事吞槍自盡，自此我失去做警察的自信，於是決定辭職。」
教女優健身
辭去警察職務後，Chanyota邊做OL邊健身。因她熱愛鍛鍊身形，於是考牌當上健身教練。可惜及後疫情爆發，很多健身院倒閉，沒有工作難以維持生計，經朋友介紹下，她投身AV產業。「我本身對AV女優有份好奇心。自知會被歧視，但為了生活沒有辦法了。我又想，AV女優體力消耗大，也要鍛鍊身體的一種方法，我做女優夠說服力，可教她們健身，從中又可增加收入。」Chanyota現時身兼多職，除了女優、健身教練，亦是摔角女團P.P.P.TPKYO成員，又開設YouTube頻道，全力搵錢。