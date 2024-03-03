聲夢詹天文18歲生日 fans筳開11席為她舉行成人禮

《聲夢傳奇》歌手詹天文(Windy)，昨日3月2日是18歲生日，她的歌迷會特別為Windy舉辦一場盛大成人禮生日會，除fans嘉賓外，無綫高層樂易玲亦有到賀。此次生日會在一家豪華酒店舉行，筳開了11席，整個場地布置華麗，營造出奢華而又可愛溫馨的氛圍。而生日會由王鎮泉泉叔擔任司儀，精心引導整個生日會進程。

生日會上，多名知名DJ、歌手、音樂人和老師，特別錄製視頻，為Windy送上生日祝福。其中包括After Class成員Gigi、Chantel、Yumi、音樂人Johnny Yim，還有程凱欣台長和歌唱老師Cleo等。fans們則輪流呈獻多個精彩的表演，Windy的排舞老師同MV dancers則為她編排全新舞蹈medley，展現精彩舞蹈表演。