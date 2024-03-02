葉子楣無悔三級路 憶痛失至愛男友呂鍚照淚崩人前

現年58歲的葉子楣(Amy)，90年代初憑其驕人身材及性感演出，先後令多部三級片票房收過千萬，被冠以「波霸」之名由香港爆紅到台灣以至東南亞。葉子楣的身型、上位途徑、一直堅守三點不露，以至闖影圈6年就為愛情收山神隱近三十年，從來都令人嘖嘖稱奇。2018年飽歷至愛脊醫男友呂鍚照突然離世後，葉子楣於去年底再度曝光，早前接受《星光背後》主持人梁泰來訪問，直言無悔三級路，但憶及痛失相伴26年的至愛，忍不住淚崩人前。

直認有復出大計 神隱多年，身材依然驕人，葉子楣指多年來一直keep弗，最初再曝光不等於她要復出大銀幕，她說：「從來沒想復出，最初只開心和一班從前好友一起玩，陳欣健見我keep到咁弗，問我有沒有想過復出，我還答『無喎！』後來越多圈中朋友問起，我才會想，感覺自己仍有戲癮。」她坦言龍年的確有復出拍電影大計，但細節有待公布，「角色是有突破，是有戲發揮，不只賣性感。」 葉子楣88年由亞視轉投嘉禾拍電影，先憑《神勇飛虎霸王花》令人留意，首齣三級片是90年過千萬票房的《聊齋艷譚》，她透露最初是麥當雄令她走上艷星之路，「是我欣賞的麥當雄遊說我，他說只需性感，但不用露(點)，會拍得我好靚。當時不可不拍，因為簽了嘉禾，那就嘗試，但後期是越拍越不開心，因為很多動作、表情尺度自己不太喜歡。」至於之後再拍《玉蒲團》或往後的三級片，葉子楣從來緊守三點不露，即使片商高價利誘亦不為所動，「這是我底線及堅持，因為我認為一露了，就沒有神秘感。」至於一直被質疑身材造假，她從來沒有嬲，「聽慣，無所謂，無可能全世界都喜歡你，嬲只自己辛苦。」

相戀 26 年 分手復合更懂相處之道 92年認識脊醫男友呂鍚照時，葉子楣才26歲，已為自己一家六口置業，與男友同居26年，也是她的名下物業。她欣賞男友怕醜、緊張她，亦不介意對方曾有過一段婚姻及有兒子，「我不喜歡那些青靚白淨，離過婚更好，人更成熟，他有小朋友，更加不用自己生！」她承認當年應男友要求於94年拍完最後一部電影便退出娛樂圈，不過相戀26年來曾因男友太緊張導致分手，「就是他太緊張我！就是第5年，發現他在家電話裝了偷聽器，這怎相處下去？鬧交鬧到分開後，他求我原諒復合，以後大家給與對方空間，才相處得很好。」