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娛樂
2024-03-07 09:45:12

蔡淇俊拍片嘆北上搵食唔容易　疑暗諷張致恒「周圍問人借錢添啦」

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蔡淇俊

前TVB小生蔡淇俊曾獲力捧，不過拍完《同事三分親》後就再冇代表作，事業未有太大起色。喺2014年佢選擇離巢，北上發展其飲食業王國及努力經營社交網站帳戶，近日佢又拍片講藝人嘅辛酸，並喺言語之間疑抽頻頻喺社交網站向網民「乞錢」嘅張致恒（Steven）嘅水。

返到嚟就會知道市場係唔一樣

蔡淇俊喺小紅書上載影片分享做藝人嘅辛酸，近日就有一條以「每做一件事我都問自己，實際還是不切實際？」 嘅影片，佢一開始就話：「好多網民話我哋香港藝人返嚟撈金，邊有咁多金撈啊，哈哈，金礦咩？」

之後幕後就有人問佢覺唔覺得香港藝人去大陸有生存困難，佢會答話：「賺錢邊有容易㗎？！以前嗰個年代成日就講話返嚟登台啊，拍劇啊賺好多錢，返到嚟就會知道市場係唔一樣，如果唔係都唔會睇到咁多新聞啊，有藝人都周圍問人借錢添啦！踏踏實實揾份工去做呢，你話生存就肯定唔難嘅，每個人都係一樣。」

網民：你陰陽張志恆

喺影片中，蔡淇俊言語之間疑似暗諷頻頻喺社交網站向網民「乞錢」嘅張致恒，唔少網民都覺得佢暗諷緊steven，留言話「是不是在暗串張致恆」、「你串張致恆」及「你陰陽張志恆」等等。另外，亦有網民見佢一路執枱一路拍片，就問佢係唔係餐廳老闆。佢就話自己喺度打工。

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現年39歲嘅蔡淇俊，2001年參加《TVB周刊》舉辦嘅「至型bug仔」比賽奪冠後入行，不過有「翻版霆鋒」之稱嘅佢星途平平，演出機會唔算多，直至被《衝上雲霄》監製睇中，喺劇中飾演二副機長許光成，去到2004年佢更於《赤沙印記@四葉草2》擔任主角，成功獲得觀眾關注，當時更有傳佢與同劇演員陳自瑤撻着。

曾一度擁有10間舖頭

去到2007年，可以話係蔡淇俊人氣最盛嘅一年，佢獲欽點參演《同事三分親》，憑陸哲一角成功入屋，可惜之後佢就再冇代表作。喺2014年，佢選擇離巢北上發展，轉戰飲食界，喺廣東佛山開設米線館，其後佢亦有開設火鍋店及cafe，曾一度擁有10間舖頭。不過可惜因疫情關係而陸續結業，現時只剩下cafe繼續營業，較早前更有網民喺廣州發現蔡淇俊喺街頭賣雞腳。雖然佢努力向飲食事業發展，不過佢都冇放棄演藝事業，間中都會客串幕前演出及登台。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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