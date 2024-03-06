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娛樂
2024-03-06 23:04:18

衛詩雅向范振鋒拜師學做DJ 超快上手獲讚有天份

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衛詩雅向范振鋒拜師學做DJ。

范振鋒(Ricky)擔任節目監製的新城廣播節目《新手DJ大鳴聲》，每次邀請一位藝人歌手做新手DJ，由Ricky即場傳授「DJ秘技」，而第一集打頭陣的就是英皇藝人衛詩雅(Michelle)，首試做DJ感覺，而「試工」其間得到知訊台台長程凱欣(Karen)加持，在旁扶助，大讚詩雅聲音「有戲」，合格加入DJ界。

首次學做「DJ」的衛詩雅，第一次走進控制室，對所有專業器材大感好奇，更主動向范振鋒拜師學藝，希望能親自操作錄音節目。為了做好呢份「工」，Michelle為主持一小時錄音節目而做足準備功課，一早選定8首播放歌曲，每首歌更寫定講稿，非常認為，難怪台長程凱欣讚她合格做DJ

衛詩雅做足功課，加上范振鋒指導下，很快上手。

不過，當正式開咪錄音時，她顯得有點緊張，被控制器上一排排的按鈕「嚇亂」，一下子變得手忙腳亂、不知所措，她還說笑道：「真係好忙呀！好多掣要郁，同埋好似股票咁好多個mon呀！」

經過師父范振鋒細心教導後，Michelle好快上手，而她以DJ身份在節目中播放的第一首歌，選了張敬軒主唱的《青春常駐》，並以一把相當感性的聲線介紹說：「兩年前，同爸爸媽媽去旅行，忽然發現佢哋嘅背影老咗好多，喺呢度想同佢哋講，祝佢哋青春常駐！」在場的程凱欣及范振鋒也被感動，之後詩雅更成功自己操作控制器。

衛詩雅超快上手。

Michelle興奮笑問台長程凱欣：「明天我係咪可以返工喇？」台長滿意地點頭，更對Michelle的聰明喜出望外，不禁大讚她聲音有戲，說話表現情深，但亦不忙補充提醒她：「做DJ唔係咁簡單，還要過五關斬六將！」

做過1小時DJ後，燃起了MichelleDJ火，她說：「以前不喜歡聽到自己把聲，覺得自己把聲好難聽，但做過1個鐘DJ後，覺得很好玩、很有趣！」她更笑言：「如果新城可以給機會，我都好想試下。」她更認真謂，如果「見工」成功，她主持的節目第一位訪問嘉賓，已經諗好了：「一定係訪問馬生(新城廣播首席營運總監馬浚偉)及程凱欣，可以乘機向兩位偷師！」

程凱欣大讚衛詩雅聲音有戲。

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