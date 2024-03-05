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娛樂
2024-03-05 16:23:44

衞蘭 許廷鏗監製XTIE 獲Grammy Week邀請行地氈 與Victoria Monét Halle Bailey深度交流

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生活

XTIE獲Grammy Week邀請行出席活動，於地氈前留影。

曲詞編監樣樣皆能的全才女音樂人XTIE，自創Cosmic Pop曲風，出道以來口碑載道，不但是衛蘭、許廷鏗的編曲人，亦是《全民造星IV》主題曲《前傳》的編曲人及聯合監製，其作品更在台灣及國際流行榜，打入三甲位置。去年更獲美國《格林美獎Recording Academy (GRAMMYs)》的「PRESS PLAY」系列邀請演出歌曲《Skin》贏得極高評價。

早前XTIE再度獲《第66屆格林美獎》的官方活動格林美周轉Grammy Week)邀請出席活動，期間認識不少當地不少音樂人，更與今年格林美獎最佳新人、美國唱作歌手Victoria Monét深度交流，她直言此行令她甚大啟發：「作為女性，我都會畀自己好多框架，例如覺得結婚生仔會影響事業發展，但係呢次令我學識點樣去擁抱，同分享自己及別人嘅故事，從而感動更多人，呢個係作為創作人嘅天職。」

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活動上與唱作人Gracie Abrams合照留念。

作為亞洲女音樂製作人，並以香港音人獲邀出席，XTIE 說：「上年喺 GRAMMYS PRESS PLAY 演出完之後，格林美都俾咗好多機會我，但係我未有機會飛過去(美國)。美國最近好興討論女性音樂人，可以喺呢個圈做到嘅嘢，亦都好想了解點解咁少女性製作音樂。直到今年2月嘅格林美週，佢哋邀請我過去同當地音樂人交流。今次係我第一次去美國，所以去之前都好興奮、好期待。」

談生育後事業

格林美周舉行期間，有不少分享活動，其中邀請到電影《小魚仙》女主角荷爾貝利(Halle Bailey)擔任演講嘉賓，分享如何於演藝圈中發表個人想法、平衡私人生活及事業。XTIE 說：「我好記得佢話自己生完BB三個星期就復工，好多女性都會因為結婚生仔影響咗事業發展，我自己都成日有呢個諗法，但係Halle Bailey話生仔唔會拖佢後腿，反而令佢多咗個好愛嘅人，有更多動力繼續做落去。我哋就係要分享自己嘅故事感動更多人，呢個係作為創作人嘅天職。」

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於傳奇The Hotel Café 獻唱廣東歌《麥田看守員》。

XTIE 還認識到今屆格林美獎最佳新人得主、唱作歌手Victoria Monét，兩人更有機會私下交流，她說：「佢有個小朋友，年齡加上媽媽嘅角色，曾經令佢框住自己嘅形象，例如唔可以太性感，但係佢覺得做藝人就係講自己想講嘅嘢，可以性感亦可以係母親嘅角色。對作為女藝人嘅我好有啟發性，尤其女性喺文化上定形得好嚴重，MV要點、造型要點、要帖咩相，我都好介意，今次見到好多唔同年紀、文化背景嘅女藝人，大家都好無懼咁表達自己。」

The Hotel Café大唱廣東歌

除了出席格林美周，XTIE 更夢想成真，於荷李活心臟地帶嘅傳奇音樂場地 The Hotel Café 分享作品：「可以喺我嘅偶像 Adele、John Mayer、Katy Perry、Billie Eilish、Ed Sheeran 等等演出過嘅場地分享自己嘅作品，真係好夢幻、好開心。雖然我唱英文歌為主，但係都特登揀咗首廣東歌《麥田看守員》表演，呢次係我最自豪嘅經歷。」此外，XTIE 透露正在籌備新專輯，並將與芬蘭歌手推出新歌，期待繼續於香港及國際樂壇帶來更多作品。

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去年格林美獎最佳新人Victoria Monet，與她分享女性音樂人所行之路。

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