試當真疑飛起kayan9896吳家忻　老闆游學修同Tyson Yoshi取消追蹤IG

「我呢種傻仔好易呃」

而游學修早前出PO以不點名方式鬧人，寫道：「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好着數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」種種跡象令「試當真」與kayan9896關係變得耐人尋味，懷疑kayan9896係咪因首個mini show而單方面被飛起。

另外，有網民發現Tyson Yoshi與kayan9896亦互相unfollow咗對方，過往二人除咗合作接拍廣告，私下亦似乎關係友好，Tyson Yoshi除咗PO過與kayan9896食飯嘅相，也PO過與女友Christy、Locker喺kayan9896額頭及面珠貼上「Tyson Yoshi」字樣印水紙變成花面貓嘅相，而Tyson Yoshi開演唱會嗰陣kayan9896都有捧場。