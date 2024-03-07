試當真疑飛起kayan9896吳家忻　老闆游學修同Tyson Yoshi取消追蹤IG

早年由YouTube頻道「試當真」成功彈起嘅kayan9896（吳家忻）不但成為廣告新寵兒，亦踩入樂壇，推出《Be Around》丶《Not Too Close》丶《Hell No》等多首歌曲，黎緊嘅3月更加會舉行爵士音樂會。
近日，kayan9896遭網民野生捕獲拍拖後大方承認新戀情並直認已拍拖半年，對方為大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫所生嘅大仔馬桂烽（Justin），簡直係愛情事業兩得意。
認戀薛芷倫大仔馬桂烽
不過，近日有眼利網民發現YouTube頻道「試當真」已取消關注kayan9896，老闆游學修亦無Follow kayan9896，加上游學修早前社交平台言論疑似暗示關係生變。
反觀kayan9896就仍然有Follow「試當真」和游學修，其IG簡介亦保留「試當真」嘅聯絡方式。
「我呢種傻仔好易呃」
而游學修早前出PO以不點名方式鬧人，寫道：「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好着數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」種種跡象令「試當真」與kayan9896關係變得耐人尋味，懷疑kayan9896係咪因首個mini show而單方面被飛起。
另外，有網民發現Tyson Yoshi與kayan9896亦互相unfollow咗對方，過往二人除咗合作接拍廣告，私下亦似乎關係友好，Tyson Yoshi除咗PO過與kayan9896食飯嘅相，也PO過與女友Christy、Locker喺kayan9896額頭及面珠貼上「Tyson Yoshi」字樣印水紙變成花面貓嘅相，而Tyson Yoshi開演唱會嗰陣kayan9896都有捧場。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈