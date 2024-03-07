闊別8年 蔡琴重臨紅館開騷 主辦首創父母同行優惠套票

靚聲歌后蔡琴，闊別8年再到來港，於5月25至26日在香港紅磡體育館舉行兩場《AXA 安盛呈獻蔡琴『好新琴』香港站演唱會》。主辦機構寰亞娛樂，於門票上首創新猶，票價上原價每張$908、$688、$388的門票，假如二人或三人同行，購買2張或3張相同日期及票價門票，可以「愛共享」優惠套票價： $780(每張)、$580、$350(每張)，為子女貼心安排這個與家人同行的計劃。

對於主辦機構首創「愛共享」套票計劃，蔡琴得知後讚口不絕，「5月是母親節，通常大家給母親買禮物都像很容易，市面上也很多適合跟媽媽慶祝的，但每當到6月的父親節，大家就好像有點隨便打發便過去了，這次我的演唱會，剛好在5月母親節後，又快要到父親節的日子，大會想到母親也想到父親，我覺得這個點子極佳，子女可以帶著爸爸媽媽一起來看過， 三代同堂，一起來聽是一個很團結又溫暖的大力量，我非常之讚成。」