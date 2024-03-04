陳培甡演出獲梅小青文雪兒到場支持 預告6月重演話劇《雷雨》

由陳培甡、鄧有銀、李鳳和陳鴻進等粵劇伶人主演，導演為徐小明的新編粵劇《亂世未了情》合共三場的演出已於昨晚(3日)圓滿完成。尾場座上客包括有︰劉家豪、梅小青、葉童、文雪兒和林小湛。

陳培甡接受媒體訪問時表示：「較早前曾參予以民初為背景的電影拍攝工作，可能我一直在舞台上做現場表演，所以背電影對白完全沒有困難，在拍完我的戲份後，導演很客氣拍了段片多謝我，因為原本預計是八小時的通告，我用三個半小時便完成了。如果要比較，在舞台上演出的壓力比拍電影大很多，因為不能NG。」