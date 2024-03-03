陳子聰死過翻生再踩台板 何超儀對老公表現有讚無彈

一連兩場的《The Wild Ones Music Festival》今日有吳浩康、周國賢、Tonick、盧巧音、KOLOR等表演，重點當然落在廿四味身上。事關今次廿四味有陳子聰回歸，亦是他大病初癒後，首度公開現身。何超儀有到場支持，因為她腳傷關係，她撐住拐杖到場。 她受訪時表示「今晚真係超happy！我同我老公都好感謝香港人！」她代表活動主辦機構多謝香港人入場支持，她稱香港已有一段時間沒有舉行本地搖滾音樂節。 同場加映吳浩康表演花絮︰

擔任陳子聰造型師 提到今次活動如此成功，會否再搞，她表示自己只負責打下電話，搞下海報，日後再搞的話，一定也會叫埋老公表演。她提到自己隊海膽仔跟廿四味未曾合作過，自己就同他及廿四味夾過，認為應該要找個機會認真夾一次。 問到老公陳子聰現時的身體如何，她表示不好，更謂「其實佢身體仲好過我！」提到老公在台上的表演，她說︰「100分！見到佢係台上好感動！我覺得我老公今晚係好型！」她表示陳子聰很想紮髻，自己就著他把頭髮放下來，並稱身上綠色的外套是她逼老公買下，「我即刻帶佢去行街，屈佢去買，我話呢件褸嘅色夠搶呀！」

最愛大家祝福 她表示香港人給了子聰很多祝福，她指在子聰病的時候，自己打俾朋友，著大家給他們祝福，「我都冇咩可以叫啲朋友做到，我有少少神婆，如果你哋想祝福我哋，我哋係好鍾意，因為係冇得同個天鬥，但如果有好大班人祝福，咁個天都會睇著大家份上，唔好整蠱佢啦！」 老公體能比自己更好 談到子聰現時的狀況變好，而且一樣很有型，應該要歸功於超儀身上，她聞言笑得非常開心並謂︰「佢天生係無可能醜！佢骨架已經……(佢有你嘅愛，所以keep住靚仔？)無錯！」她表示自己很緊張他，「有我緊張佢，佢就會好靚仔！」她表示老公現時一星期四次要去做物理治療，自言體能都不及對方。