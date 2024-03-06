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娛樂
2024-03-06 22:08:30

陳楨怡體重跌至不足47公斤 何沛珈笑林正峰孭飛兩節目好紅

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陳楨怡、林正峰及何沛珈早前到澳門拍節目。

陳楨怡、何沛珈及林正峰今日出席無綫活動宣傳一系列綜藝節目。林正峰與陳楨怡、何沛珈拍攝《玩盡澳門無限 Fun》，還單獨主持《一網打盡2024》。何沛珈同時與宋宛、魏韵芝等主持《早D知早D醫》。

三人受訪時，何沛珈笑林正峰不但多工作，又有粉絲親自送咖啡到澳門，非常有名氣，是獲對方帶挈才可以到澳門，林正峰即謙稱不是，並很感謝粉絲的舉動。

他們表示當時收到通告要去澳門拍6日時，大感困惑，因為不知道澳門如何玩足6日，拍完之後更不忘推薦給澳門人的宋宛穎睇。林正峰在活動上表示自己不敢從澳門旅遊塔跳下來，寧願爬上塔，但跳得部份就交由陳楨怡、何沛珈負責。兩女作狀詐型，稱為了等林正峰爬上88層的塔，令她們呆等及吹風。

陳楨怡及何沛珈表示已friend zone了林正峰。

何沛珈透露陳楨怡在旅遊塔空中漫步時，已經不太舒服有作嘔，「我都好擔心佢個時跳唔跳到，而自己跳落去嘅時候又唔想重拍，隻手又要舉住部機，真係好高難度！」陳楨怡表示當時真的很怕，所以都攬實何沛珈的手，在訪的林正峰聞言自己很想再跟兩女再拍，何沛珈說︰「我哋唔想俾佢攬，我哋friend zone咗佢！仲介紹啲葡國女仔俾佢，但佢都係被人reject咗！」林正峰大為無奈，苦笑拍攝過程都是被兩女揶揄。

陳楨怡比起宣傳《狀王之王》時，更瘦。

陳楨怡看上去比宣傳《狀王之王》時更瘦，她表示現時只得46.7公斤，但也不知道自己為何瘦了那麼多，沒有特別去減肥，苦笑是因為去完澳門拍節目之後就開始瘦。由於何沛珈在宣傳《早D知早D醫》時，稱瘦的人會有骨質疏鬆，陳楨怡笑謂要找她問資訊。

三人除了將有綜藝節目出街外，何沛珈及林正峰同時為劇集拍攝，當中以何沛珈的存貨最多，她非常期待今年可以全數播出，好讓知自己有何不足，但不敢奢望要拎獎。

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