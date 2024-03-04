陳樂榣啟發楊梓菁做潮媽 推囝囝ARIEL命名首飾系列

楊梓菁、陳樂榣(Ally)兩人情如姊妹，去年更巧合地一起做媽媽，Ally誕下第二胎囡囡沚雨(Gia)，梓菁就生下囝囝Ariel，連生B時間都是同年同月相差一星期，Ally鼓勵梓菁開展做媽媽新階段。
今日Ally創辦的W Jewellery，就為梓菁設計的時尚首飾系列ARIEL推出「Wiyona Yeung X W Jewellery」產品，更於K11的AME Stadium運動電競館舉行發布會，提到今次系列以囝囝英文名作為品牌名稱，梓菁說：「今次用兒子名字為名，除了代表著不同的個性和特質，想帶出意義是：每個人都有自己嘅獨特性，要發掘自己的優點，接受自己的缺點，接受自己有不同的一面，在不同嘅階段去發揮自己擁有的東西，要懂得感謝自己付出，好好享受所得的成果，因為阿仔先諗到呢個concept，因為阿仔先能夠成功成為媽媽。」
擔任特別嘉賓的葉泓聲(Gordon)，與Ally就渴望追龍BB，不過依然會以事業為重，他們更邀請一班VIP客戶，及梓菁及Gordon fans，一起到場分享女神新里程，即時購買更有優惠。現場更可以免費體驗AME 運動電競體驗，梓菁更換上波鞋，在跑步機上化身警察在鬧市捉賊；而Gordon就玩打籃球。AME 運動電競體驗有10款不同運動項目，包括電競單車、電競跑步機、電競動感划艇機、電競獨木舟、電競戰繩機及充滿活力的電競拳擊機。為你帶來全新運動電競體驗。